Iran | Trump verso reintroduzioni sanzioni

Iran. WP - Trump reintrudurrà sanzioni : 02.46 Trump è pronto ad annunciare la reintroduzione di alcune sanzioni per colpire Teheran, sanzioni che erano state congelate con la storica intesa sul programma nucleare del 2015. Lo scrive il Washington Post, spiegando che il presidente americano non rinnoverà le esenzioni in scadenza il 12 maggio, aprendo la strada a sanzioni alle banche dei paesi che non riduranno le importazioni di petrolio iraniano. Per ora invece rimarrebbero in un ...

Trump pronto ad annunciare la decisione sull'accordo nucleare con l'Iran. Il ministro degli Esteri britannico Boris Johnson : "Non va rottamato" : Lo storico accordo sul programma nucleare dell'Iran è appeso a un filo. Donald Trump annuncia su Twitter di aver preso la decisione e che la comunicherà domani in diretta tv dalla Casa Bianca. Poche ore prima, il presidente iraniano Hassan Rohani si era detto pronto a continuare a rispettare l'intesa del 2015 anche con l'uscita degli Usa se almeno l'Europa manterrà gli impegni e fornirà adeguate garanzie alla ...

Nucleare - minacce Iraniane a Trump : Il presidente iraniano Hassan Rohani avverte gli Stati Uniti del rischio di «un pentimento storico» se dovessero lasciare l’accordo sul Nucleare firmato nel 2015 dall’Amministrazione Obama. Ma Donald Trump sembra intenzionato a tirare dritto e ribadisce che l’Iran «non avrà mai l’atomica», spalleggiato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, men...