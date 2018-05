Iran | Trump pronto a ritirare l' accordo sul nucleare

Usa - “gli spioni di Weinstein ingaggiati da Trump per far fallire l’intesa sul nucleare con l’Iran” : Un’agenzia di intelligence privata israeliana è stata incaricata di scavare nella vita di due consiglieri dell’ex presidente americano Barack Obama dell’epoca dell’accordo nucleare con l’Iran – per screditarli, creare un clima di sospetto su quell’intesa e rendere più facile l’uscita degli Stati Uniti dal trattato, come annunciato da Donald Trump. Di nuovo nella bufera c’è Black Cube, la stessa azienda assunta dal produttore ...

Nyt : "Trump annuncerà oggi il ritiro dall'accordo con l'Iran". Wp : "Pronto a reintrodurre alcune sanzioni" : Il presidente americano Donald Trump annuncerà oggi il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano. Ad affermarlo sono stati diplomatici europei, dopo aver concluso di aver fallito a convincerlo che rinnegare l'impegno americano nell'intesa del 2015 potrebbe mettere l'Occidente contro Teheran. "Se i diplomatici avessero ragione - ha scritto il New York Times nel riferire l'anticipazione delle fonti - l'annuncio sarà ...

Iran - il giorno di Trump. Oggi la decisione sull'accordo nucleare : La decisione americana sul futuro dell'accordo nucleare con l'Iran incombe. E Oggi Trump, come ha preannunciato in un twitter, scioglierà le riserve. Il nervosismo scuote la politica e i mercati. Ieri,...

Iran - il giorno di Trump. Oggi la decisione sull’accordo nucleare : Il ministro degli Esteri britannico Borsi Johnson alla Casa Bianca in un estremo tentativo di mediazione per evitare l’uscita degli Usa dall’intesa sul nucleare...

Fra poche ore la decisione di Trump in merito all'accordo sul nucleare Iraniano : A rischio la permanenza degli Stati Uniti nell'intesa raggiunta nel 2015 per "congelare" le attività nucleari di Teheran