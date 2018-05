Iran | Trump ha deciso | «Gli Usa usciranno dall' accordo sul nucleare»

Nucleare Iran : suspense Trump - petrolio impazzito : ...per pensare che le economie emergenti e gli investitori si aspettano un ciclo di rialzo dei tassi da parte della Fed e un rientro alla normalità delle politiche monetarie in altre aree del mondo. Le ...

Accordo nucleare Iran - Trump rottama Obama/ Telefonata a Macron - "Usa fuori" : perché è saltata l'intesa : Donald Trump e l’ Accordo sul nucleare : oggi l’annuncio del ritiro. Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa con l' Iran , e screditere due consiglieri all'epoca del presidente Obama (Pubblicato il Tue, 08 May 2018 18:30:00 GMT)

Nyt : Trump a Macron - 'usciremo dall'accordo sull' Iran ' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Donald Trump : "Mi ritiro dall'accordo sul nucleare con l'Iran" : Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran. Lo ha detto lo stesso presidente Usa al presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conversazione telefonica.A riferirlo è il New York Times, che cita come fonte una persona a conoscenza del contenuto della telefonata tra i due presidenti. In precedenza l'Eliseo aveva riferito che Trump e Macron avevano parlato della "pace e stabilità in ...