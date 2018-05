Iran | Trump | Gli Usa si ritireranno dall' accordo sul nucleare

Nucleare Iran - Trump : “Teheran ha mentito - usciamo dall’accordo e tornano le sanzioni” : Il presidente Usa annuncia la fine dell’accordo sul Nucleare Iraniano e promette nuove e "più forti sanzioni possibili" per Teheran.Continua a leggere

Iran - Usa fuori da accordo nucleare. Trump : «Regime finanzia il terrore» : È ufficiale, il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell'accordo sul nucleare...

Trump annuncia l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo con l'Iran sul nucleare : Secondo il presidente degli Stati Uniti, "il regime di Teheran potrebbe portarci sull'orlo di una guerra nucleare"

L’annuncio di Trump : “Via dall’accordo sul nucleare con l’Iran : finanzia il terrore” : «Il Paese ha continuato a costruire armi atomiche», ha detto il presidente. Gli Usa reintrodurranno le sanzioni tra 90 giorni. Pompeo va a Pyongyang per preparare il summit tra il tycoon e Kim Jong-Un. E intanto cresce la tensione tra Teheran e Israele

Iran - Trump rinuncia all'accordo sul nucleare : 'Regime finanzia il terrore' : «Abbiamo raggiunto un accordo che rappresenta uno dei fiori all'occhiello della diplomazia mondiale e oggi la più grande potenza del mondo grida che non lo accetta», ha spiegato Yahanguiri, citato ...

La sfida di Trump all'Iran : "Fuori dall'accordo nucleare" : Alla fine Donald Trump ha parlato e ha fatto sapere che l'accordo sul nucleare non è stato in grado di difendere gli Stati Uniti. 'Questo contratto ha generato sanzioni economiche all'Iran in cambio ...

Usa - Trump sospende accordo nucleare con Iran : Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato la sospensione dell'accordo sul nucleare con l'Iran. "Deve essere rinegoziato - ha spiegato il tycoon in conferenza -. Il regime di Teheran ...

Iran - l’annuncio di Trump : Usa fuori dall’accordo sul nucleare. Tornano le sanzioni : Trump ritira gli Stati Uniti dall’accordo con l’Iran e ripristina le sanzioni. Lo ha confermato il presidente americano questa sera dopo le anticipazioni della stampa Usa. Teheran: decisione illegale. Macron:?dispiaciuti per la decisione americana...

TRUMP - "USA SI RITIranO DA ACCORDO NUCLEARE Iran"/ Cancellato Obama - "regime Teheran finanzia terrorismo" : Donald TRUMP e l'ACCORDO sul NUCLEARE: annunciato il ritiro. "Il regime di Teheran finanzia il terrorismo, abbiamo le prove. Pronte nuove sanzioni". Ue e Rohani, "intesa va mantenuta"

Trump : “Gli Usa si ritIrano dall’accordo nucleare con l’Iran” : È ufficiale. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell’accordo sul nucleare siglato nell’estate 2015 dai cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza Onu (Usa, Regno Unito, Francia, Cina e Russia) più la Germania. Trump ha anche promesso la re...

Usa - Trump sospende accordo nucleare con Iran

Iran - l’annuncio di Trump : Usa fuori dall’accordo sul nucleare : Trump ritira gli Stati Uniti dall’accordo con l’Iran e ripristina le sanzioni. Lo ha confermato il presidente americano questa sera dopo le anticipazioni della stampa Usa...

Trump si tira fuori dall’accordo sull’Iran : Quello sul nucleare, firmato da Obama nel 2015 e definito "storico" per la sua importanza: e ora che succede? The post Trump si tira fuori dall’accordo sull’Iran appeared first on Il Post.

L’annuncio di Trump : “Via dall’accordo col nucleare con l’Iran : finanzia il terrore” : «Teheran ha continuato a costruire armi atomiche», ha detto il presidente americano. Gli Stati Uniti reintrodurranno le sanzioni tra 90 giorni