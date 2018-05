Iran | Trump a Macron | «Usciremo dall' accordo sul nucleare»

Donald Trump : "Mi ritiro dall'accordo sul nucleare con l'Iran" : Donald Trump ha deciso di ritirare gli Stati Uniti dall'accordo nucleare con l'Iran. Lo ha detto lo stesso presidente Usa al presidente francese Emmanuel Macron nel corso di una conversazione telefonica.A riferirlo è il New York Times, che cita come fonte una persona a conoscenza del contenuto della telefonata tra i due presidenti. In precedenza l'Eliseo aveva riferito che Trump e Macron avevano parlato della "pace e stabilità in ...

Trump annuncerà il ritiro dall'accordo sul nucleare dell'Iran : Il Presidente degli USA Donald Trump non ha nessuna intenzione di attendere la scadenza del 12 maggio per annunciare il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare dell'Iran, vociferato ormai da mesi.È stato lo stesso Trump ha comunicare via Twitter che la decisione sarà resa nota oggi in una conferenza stampa in programma per le 20.00 ora italiana, le 14.00 a Washington.I will be announcing my decision on the Iran Deal tomorrow from ...

