Iran | oggi Trump decide se uscire dall’accordo sul nucleare

Nyt : "Trump annuncerà oggi il ritiro dall'accordo con l'Iran". Wp : "Pronto a reintrodurre alcune sanzioni" : Il presidente americano Donald Trump annuncerà oggi il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul nucleare iraniano. Ad affermarlo sono stati diplomatici europei, dopo aver concluso di aver fallito a convincerlo che rinnegare l'impegno americano nell'intesa del 2015 potrebbe mettere l'Occidente contro Teheran. "Se i diplomatici avessero ragione - ha scritto il New York Times nel riferire l'anticipazione delle fonti - l'annuncio sarà ...

Iran - il giorno di Trump. Oggi la decisione sull'accordo nucleare : La decisione americana sul futuro dell'accordo nucleare con l'Iran incombe. E Oggi Trump, come ha preannunciato in un twitter, scioglierà le riserve. Il nervosismo scuote la politica e i mercati. Ieri,...

Iran - il giorno di Trump. Oggi la decisione sull’accordo nucleare : Il ministro degli Esteri britannico Borsi Johnson alla Casa Bianca in un estremo tentativo di mediazione per evitare l’uscita degli Usa dall’intesa sul nucleare...

Ilaria Alpi e MIran Hrovatin - quali sono oggi i fuochi veri su cui indagare : C’è molto da dire sul caso Alpi-Hrovatin, poco da dire, purtroppo, sulla “nuova pista” emersa dalle intercettazioni provenienti dalla procura di Firenze a quella di Roma, prodotte davanti al gip che il 17 aprile doveva decidere se accogliere o respingere la richiesta di archiviazione chiesta dalla procura di Roma. Su queste carte, se qualche riga va spesa è per l’ennesima ombra che accompagna la loro comparsa. Come ricostruisce con precisione ...

Meteo - oggi 27 gradi a Torino : le massime salIranno ancora : Temperature in continuo aumento fino a sabato prossimo sul Piemonte. Le previsioni di Smi (Societa’ Meteorologica Italiana) indicano massime a 24-28 gradi, in pianura e bassa collina, con quota dello zero termico in salita fino a 3.500-3.600 metri. Gia’ oggi nel centro di Torino il termometro ha raggiunto i 27 gradi, ad Avigliana 26.6, a Cerano (Novara) 26.4. Il caldo ha sorpreso anche i consiglieri della Regione Piemonte al punto ...

ASPIranTE VEDOVO/ Su Rai Movie il film con Luciana Littizzetto (oggi - 17 aprile 2018) : ASPIRANTE VEDOVO, il film in onda su Rai Movie oggi, martedì 17 aprile 2018. Nel cast: Luciana Littizzetto e Fabio De Luigi, alla regia Massimo Venier. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 10:01:00 GMT)

Né Sindaco - né Arcivescovo : il triste venerdì santo di Foggia - in cui si poteva mirare solo MIranda - : In quest'ora buia della politica nostrana, spiccava unicamente Luigi Miranda che possiamo dire ben rappresentasse l'intero popolo Foggiano, quale Presidente del Consiglio comunale eletto dai ...

LIVE Foggia-Cesena - cronaca diretta e risultato in tempo reale : gIrandola di cambi : Foggia-Cesena 1-1 43 Fuori Deli dentro Floriano 42 Gran palla di Mazzeo per Kragl in area per Nicastrom anticipato 39 Altra brutta conclusione di Deli 35 Chiricò è anticpato da Agnelli, palla rinviata ...

Morte Astori - oggi l'autopsia. Fiorentina e Cagliari ritIrano la maglia numero 13 : #DA13 ?? pic.twitter.com/KXP6s8WFlG - ACF Fiorentina , @acfFiorentina, 6 marzo 2018 Intanto l'onda di commozione che ha travolto tutto il mondo del calcio non si arresta. Dopo le indiscrezioni che ...

Iran : Le Drian oggi a Teheran - focus su nucleare e Siria : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...