Iran | Nyt | Trump annuncerà il ritiro dall' accordo

Nucleare Iran - Nyt : Trump annuncerà il ritiro degli Usa dall'accordo : Donald Trump annuncerà entro oggi il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma Nucleare dell' Iran . Lo afferma il New York Times, citando fonti diplomatiche europee che spiegano come gli ...

"Abbiamo colpito noi la base siriana". Israele conferma al Nyt il primo attacco a obiettivi militari Iraniani : Un funzionario militare israeliano ha confermato oggi al The New York Times che Israele ha compiuto il raid aereo della scorsa settimana su una base militare siriana. Secondo quanto riferito da questa fonte al giornalista del New York Times, Thomas Friedman, "era la prima volta che attaccavamo obiettivi iraniani, comprese strutture militari e soldati". Il funzionario ha anche osservato che il raid sulla base aerea T-4 vicino a Palmyra, nel ...