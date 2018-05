Iran e nucleare | regime più debole per scioperi e caro vita

Iran - oggi Trump decide se uscire dall’accordo sul nucleare : Il ministro degli Esteri britannico Borsi Johnson alla Casa Bianca in un estremo tentativo di mediazione per evitare l’uscita degli Usa dall’intesa sul nucleare ...

Usa - “gli spioni di Weinstein ingaggiati da Trump per far fallire l’intesa sul nucleare con l’Iran” : Un’agenzia di intelligence privata israeliana è stata incaricata di scavare nella vita di due consiglieri dell’ex presidente americano Barack Obama dell’epoca dell’accordo nucleare con l’Iran – per screditarli, creare un clima di sospetto su quell’intesa e rendere più facile l’uscita degli Stati Uniti dal trattato, come annunciato da Donald Trump. Di nuovo nella bufera c’è Black Cube, la stessa azienda assunta dal produttore ...