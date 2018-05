Iran | accordo sul nucleare | tre anni fa l’intesa dopo 21 mesi di negoziati

'L'Ue preserverà l'accordo con l'Iran' : ANSA, - ROMA, 8 MAG - "l'accordo nucleare appartiene all'intera comunità internazionale e l'Ue è determinata a preservarlo, al popolo iraniano dico: fate in modo che nessuno lo smantelli, è uno dei ...

Trump - Usa fuori da accordo con Iran : ANSA, - NEW YORK, 8 MAG - Gli Stati Uniti uscIranno dall'accoro sul programma nucleare dell'Iran: lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump parlando in diretta tv dalla Casa Bianca.

Accordo stracciato con l'Iran - Trump si allontana dagli alleati europei : A meno che non si tratti della resa incondizionata di una parte in causa alla fine di una guerra, in diplomazia non esiste l'Accordo perfetto. Perché

Iran : Gentiloni - accordo va mantenuto : Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “accordo con #Iran va mantenuto. Contribuisce alla sicurezza nella regione e frena la proliferazione nucleare. L’Italia con gli alleati europei per confermare gli impegni presi”. Lo scrive su Twitter il premier Paolo Gentiloni. L'articolo Iran: Gentiloni, accordo va mantenuto sembra essere il primo su Meteo Web.

Trump : “Gli Usa si ritIrano dall’accordo nucleare con l’Iran. Sanzioni per chi è in affari con loro” : È ufficiale. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell’accordo sul nucleare siglato nell’estate 2015 dai cinque membri permanenti del consiglio di sicurezza Onu (Usa, Regno Unito, Francia, Cina e Russia) più la Germania. Trump ha anche promesso la re...

Donald Trump : 'Gli Usa uscIranno dall'accordo sul nucleare Iraniano' | : Il presidente Usa ha annunciato l'uscita dall'intesa con Teheran: "È un contratto imbarazzante che non avremmo mai dovuto firmare". Netanyahu: "Decisione coraggiosa e corretta". Rohani: "Noi non lo ...

Trump : Usa uscIranno dall'accordo sull'Iran - sanzioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Trump annuncia l'uscita degli Stati Uniti dall'accordo con l'Iran sul nucleare : Secondo il presidente degli Stati Uniti, "il regime di Teheran potrebbe portarci sull'orlo di una guerra nucleare"

Nucleare Iran - Ue : per noi accordo resta : 20.48 L'accordo sul Nucleare Iraniano "è cruciale per la sicurezza della regione e del mondo intero". Lo dice l'Alto rappresentante per la Politica Estera Ue, Mogherini, dopo l'annuncio del ritiro da parte del presidente Usa Trump. "L'impegno dell'Unione europea" per il rispetto dell'...

'L'Ue preserverà l'accordo con l'Iran' : Così l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue, Federica Mogherini, commentando la decisione di Donald Trump sull'uscita dall'intesa sul nucleare iraniano.

Nucleare - Iran : non abbandoneremo accordo : 20.58 L'Iran "non abbandonerà l'accordo sul Nucleare". E' la risposta del presidente Rohani all'annuncio del ritiro da parte del presidente Usa Trump. Gli Stati Uniti "non hanno mai rispettato" l'intesa, dice il presidente Iraniano, affermando che proseguirà nell' accordo con gli altri firmatari.

Nucleare Iran - Trump : “Teheran ha mentito - usciamo dall’accordo e tornano le sanzioni” : Il presidente Usa annuncia la fine dell’accordo sul Nucleare Iraniano e promette nuove e "più forti sanzioni possibili" per Teheran.Continua a leggere

Iran - Usa fuori da accordo nucleare. Trump : «Regime finanzia il terrore» : È ufficiale, il presidente americano Donald Trump ha annunciato «il ritiro degli Stati Uniti» dal Joint Comprehensive Plan of Action, il nome formale dell'accordo sul nucleare...

Iran - Trump : "Gli Usa si ritireranno dall'accordo sul nucleare" | : Il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'uscita dall'intesa con Teheran: "È un contratto che non avremmo mai dovuto firmare. Dobbiamo punire chi non rispetta le regole". Secondo il Nyt il ...