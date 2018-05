Ior | il processo Caloia e le differenze con il crack dell' Ambrosiano

Macerata - per Pamela i fIori di Traini. E ora la mafia nigeriana vuole fermare il processo ` : Pamela è tornata a Roma, il suo corpo non è più a Macerata, ricomposto in un completo bianco, come 'un angioletto', ha detto il cappellano dell'ospedale. Tra gli applausi, i pianti, i fiori degli ...

Processo a Roberto Spada che dice in aula : “Mi vergogno di quanto ho fatto. Chiedo scusa ai gIornalisti” : Un’ora di continue contraddizioni e scuse nei confronti di tutti «i giornalisti», perché «mi vergogno per quello che è successo e non so spiegarmelo». Questa la sintesi della deposizione di Roberto Spada ascoltato oggi in aula nell’ambito del Processo che lo vede imputato, insieme al suo complice Ruben Alvez del Puerto, per aver picchiato con l’ag...

Calciopoli - assolti Della Valle e la FIorentina in processo a Firenze : Firenze - Nessun falso in bilancio né ostacolo alla vigilanza: il gup di Firenze ha assolto i componenti del cda e del collegio sindacale Della Fiorentina e Diego Della Valle, imputato come ...

Processo al clan Spada - la gIornalista Angeli : “Non ho paura e mi sento libera nonostante tutto” : «Oggi sono 1736 giorni che vivo sotto scorta. In questi anni ho ricevuto minacce dirette e indirette, insulti sui social, avvertimenti. Anche mio figlio quando a soli 8 anni venne preso di mira da Carmine Spada che gli fece il segno della croce», a parlare è la cronista di La Repubblica, Federica Angeli chiamata oggi come testimone nel Processo a c...

Le assoluzioni del processo Olivetti e le elezioni anticipate in Turchia. Le notizie del gIorno - in breve : Secondo il Centro studi di Confindustria, "crescono i rischi per l'economia mondiale e rallenta la crescita del pil italiano nel primo trimestre del 2018". Tutti assolti al processo Olivetti per le ...

Stefano Cucchi - "modificate note su stato di salute"/ Cinque carabinieri a processo : "ordine dei superIori" : Stefano Cucchi, "modificate note su stato di salute": Cinque carabinieri a processo per aver falsificato il verbale sulla morte del geometra romano nel 2009(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 21:51:00 GMT)

Gaming - i 5 miglIori pc portatili con i nuovi processori Intel Core i9 : Intel ha svelato il suo primo processore Core i9 per laptop e notebook, pensato soprattutto per assicurare ottime performance lato Gaming e creazioni contenuti in 3D o per l’editing di video e immagini. Secondo i dati annunciati dall’azienda statunitense, questo nuovo chip assicura il 41% in più di fps (frame per secondo) nei giochi e nell’elaborazione in 4K e il 59% di prestazioni in più rispetto alla vecchia generazione di ...

Roma - gIornalista aggredito - via al processo. Piervincenzi : 'Spada non deve chiedere scusa a me - ma a Ostia' : Il Campidoglio è parte civile nel processo a carico di Roberto Spada e di Ruben Alvez Del Puerto accusati di lesioni personali e violenza privata aggravate dal metodo mafioso per l'aggressione ai ...

Tiziano Renzi : 'Voglio un processo in aula e non sui gIornali - ora' : "Urlo con forza la mia innocenza che peraltro nessuno ha mai potuto negare in questi anni". Lo dice Tiziano Renzi, sentito dai pm fiorentini che indagano su alcune fatture sospette. "Dopo 4 anni di ...

Mafie - lo sfogo di Iaquinta senIor al processo Aemilia : 'Ero miliardario - ora sono un pezzente' : Mafie, la Regione in aula al processo Aemilia: 'Gravi danni all'economia' 18 aprile 2017 Nessun commento Oggi in aula a Reggio Emilia ha parlato l'assessore regionale Massimo Mezzetti, inviato per ...

"Il maggIordomo di Lady D sapeva troppo : ecco perché Carlo fermò il processo contro di lui" : Quando nel 2001 la polizia ha suonato al campanello del maggiordomo di Lady D, Paul Burrell, non si aspettava di certo di trovare quello che poi ha trovato: in casa l'uomo nascondeva 310 oggetti rubati alla famiglia reale, del valore di circa 4 milioni e mezzo di sterline. Secondo quanto rivelato in una nuova biografia, intitolata "Rebel Prince" e scritta da Tom Bower, il principe Carlo fece allora di tutto per discolpare Burrell e far cadere le ...

Ior - slitta al 9 maggio processo al'ex presidente Caloia : Città del Vaticano, 12 mar. , askanews, La prima udienza del processo penale presso il Tribunale dello Stato della Città del Vaticano nei confronti dell'ex presidente dello Ior Angelo Caloia e dell'...

Strage di Bologna - il 21 marzo al via il processo a Cavallini. Procura citerà Ciavardini - Mambro e FIoravanti : Prosegue il percorso del processo sulla Strage di Bologna in cui è imputato Gilberto Cavallini, ex Nar accusato di concorso in Strage a 38 anni dall’esplosione alla stazione. In vista della prima udienza, il 21 marzo, i pm stanno preparando la lista dei testimoni in cui, stando a Repubblica, compaiono Giuseppe Valerio Fioravanti, Francesca Mambro e Luigi Ciavardini, già condannati in via definitiva. Ci saranno anche, scrive l’Ansa, Flavia ...