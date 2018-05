Intervista – Giovanni Allevi | «Così ho perso l’equilibrio della vita ed ho imparato ad

domanipress

: 'In quegli anni, Peppino è stato il primo esempio di lotta alla Mafia con quest'arma micidiale che è l'ironia' 40 a… - RaiPlay : 'In quegli anni, Peppino è stato il primo esempio di lotta alla Mafia con quest'arma micidiale che è l'ironia' 40 a… - Treccani : #9maggio 1978 Peppino Impastato viene assassinato dalla mafia, la stessa che ha combattuto per tutta la vita. La no… - repubblica : L’esecutivo Br decide: #AldoMoro deve essere ucciso. Il condannato scrive le lettere d’addio ai familiari. I brigat… -

(Di martedì 8 maggio 2018) È unadedicata alla musica quella del Maestro, uno dei compositori più illustri e prolifici del panorama internazionale, orgoglio italiano nel mondo che ha coniugato il mondo accademico con quello popolare unendo con il suo straordinario talento e carisma due mondi apparentemente distanti in equilibrio tra il classico e il moderno. Compositore, direttore d’orchestra, pianista e filosofo con lode,negli ultimi anni ha esplorato anche l’universoscrittura con romanzi di successo diventati Best Sellerletteratura italiana fino a conquistare premi prestigiosi come il Premio Letterario “Elsa Morante”. Oggi l’equilibrio precario, vissuto come impulso creativo, trova spazio anche nella scrittura con il nuovo romanzo “L’equilibriolucertola” edito dalla casa editrice Solferino un “inno al disequilibrio” ...