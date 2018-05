Internet delle cose | Google lancia Android Things per connettere gli oggetti

Android Things 1.0 - ecco il sistema operativo Google per l’Internet delle cose : Ci sono voluti più di due anni dal primo annuncio ma finalmente Android Things, il sistema operativo realizzato da Google e dedicato al mondo dell’Internet delle cose, è pronto per l’adozione su larga scala. Lo ha confermato ieri la casa di Mountain View, annunciando il rilascio della versione 1.0 del suo software che, da quando era stato presentato con il nome Project Brillo ormai nel 2015, era avanzato a piccoli passi in versioni ...

Android Things 1.0 - sistema operativo per l'Internet delle Cose in versione finale : Il fatto che Google proponga un suo sistema operativo per il mondo dell'Internet delle Cose, sempre costantemente aggiornato, porta con sé evidenti benefici: l'aspetto più critico quando si parla dei ...

“Internet delle cose” cresce anche in Italia. Gli oggetti connessi valgono 3.7 miliardi di euro : Viviamo ormai in un mondo in cui la tecnologia ha raggiunto traguardi impressionanti e sono ormai tantissimi gli oggetti connessi che offrono soluzioni utili in tantissimi settori diversi, contribuendo alla crescita esponenziale di un mercato come quello dell’internet delle cose che continua a crescere a livello globale con un numero sempre maggiore di prodotti destinati al pubblico e di nuove realtà aziendali. Negli ultimi anni, in ...

Internet delle Cose - cresce il mercato in Italia : +32% nel 2017 - : Lo rivela uno studio dell'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. Lo scorso anno il settore degli "oggetti connessi" ha raggiunto 3,7 miliardi di euro anche grazie alla maggiore ...

Internet delle Cose - cresce il mercato in Italia : +32% nel 2017 - : Lo rivela uno studio dell'Osservatorio Internet of Things del Politecnico di Milano. Lo scorso anno il settore degli "oggetti connessi" ha raggiunto 3,7 miliardi di euro anche grazie alla maggiore ...

Mario di Mauro (Tim) al convegno del Messaggero : «L'Internet delle cose ci fa risparmiare tempo» : Innovazione e tecnologia sono sempre più presenti nella nostra vita e dobbiamo essere in grado di comprenderne il potenziale ed anticipare i cambiamenti per esserene protagonisti....

Internet : metà degli italiani vittima delle fake news : Quasi la metà degli italiani è vittima di fake news. Secondo un sondaggio di Legalizer, infatti, il 47% di chi naviga in Rete ha incontrato ‘spesso’ o ‘talvolta’ notizie che in seguito si sono rivelate false. L’altro dato su cui riflettere, segnala lo studio della startup legaltech attiva nella certificazione/legalizzazione del web, è che il 22% degli italiani ha condiviso, e quindi diffuso, in Rete notizie poi ...

TECNOLOGIA/SITI Internet L'IMPORTANZA DELLE IMMAGINI : Tutti i SITI INTERNET che visualizziamo ogni giorno sono infarciti da decine di IMMAGINI di ogni tipo. La motivazione per questo metodo, abbastanza aggressivo, di utilizzo DELLE IMMAGINI sta nel fatto ...