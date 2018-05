Inter | tegola Miranda | contrattura alla coscia destra | out contro il Sassuolo

Inter - tegola in vista del derby : si ferma un uomo chiave : L'Inter ha osservato in poltrona la sfida tra la Lazio ed il Milan, valevole per la semifinale di Coppa Italia. Alla fine in finale ci sono andati i rossoneri, ma è andata probabilmente nel modo migliore per i colori nerazzurri. Non lo ammetterà mai nessuno, ma affrontare la squadra di Gattuso dopo una contesa lunghissima e risolta soltanto dopo i calci di rigore poteva rappresentare una prospettiva auspicata da chi vivrà il derby sulla sponda ...