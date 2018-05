Inter su Verdi | arriva la clamorosa richiesta del Bologna

Blastingnews

(Di martedì 8 maggio 2018) L'è pienamente concentrata sul campionato, anche perché dopo la netta vittoria VIDEO sull'Udinese, alla Dacia Arena, per 4-0 è tornata in corsa per un piazzamento Champions, portandosi a due punti dalla Lazio quarta in classifica che, invece, ha pareggiato in casa contro l'Atalanta per 1-1, in un match che ha visto i biancocelesti perdere il fantasista brasiliano, Luis Alberto, uscito in lacrime per un infortunio muscolare. Una grave perdita, che si unisce a quella di Ciro Immobile, fermatosi contro il Torino e che stara' fuori tra i quindici e i venti giorni. Due pedine chiave che rischiano di saltare anche il big match tra le due squadre, che si giochera' all'ultima giornata allo stadio Olimpico e che varra' come una finale per la qualificazione in Champions League. Le mosse dell'che, però, si sta gia' muovendo sul mercato, come testimoniano gli acquisti ...