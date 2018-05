Inter | solo una contrattura per Miranda | sarà pronto per la Lazio

“Ma sai che…”. Anna Tatangelo - ecco il segreto del suo corpo. La cantante fa fa tutto da sola : Interrompe addirittura il conduttore per rivelare quel dettaglio che probabilmente solo pochi conoscevano. E ora lo sanno tutti : Anna Tatangelo torna al primo amore: riparte dalla musica. Dopo aver vinto la seconda edizione di Celebrity Masterchef, il talent culinario di Sky dedicato ai vip, in questi giorni è impegnata nella promozione del suo nuovo singolo. È uscito venerdì 4 maggio, si intitola “Chiedere scusa” e anticipa l’album, “La fortuna sia con me”, che sarà disponibile a partire da settembre. Lady Tata ne ha parlato anche a ...

Interdittiva - non solo Caruso tra le ditte 'protette' dagli isolitani : ... che viene scritta una sorta di sentenza che pare non riguardare soltanto chi oggi è balzato agli onori della cronaca. Si legge 'le dichiarazioni del collaboratore di giustizia Mirarchi Santo ...

Inter - Ausilio : 'Orsato è un ottimo arbitro - ha solo sbagliato una partita' : Lo dice il direttore sportivo dell'Inter, Piero Ausilio, ai microfoni di Premium Sport poco prima del fischio d'inizio del match dei nerazzurri contro l'Udinese. 'Abbiamo 4 punti di distacco dalla ...

Perché le elezioni in Libano non Interessano solo il Libano : Non c'è elettricità, non ci sono strade, non c'è economia. Chi è il responsabile?», ha chiesto retoricamente Chamas al New York Times , riferendosi all'intera classe politica del Libano. Per queste ...

Perché le elezioni in Libano non Interessano solo il Libano : Ma anche l'Iran, l'Arabia Saudita, Israele e la Siria, tra gli altri: si vota oggi per rinnovare un Parlamento che era "scaduto" cinque anni fa ma è rimasto lì The post Perché le elezioni in Libano non interessano solo il Libano appeared first on Il Post.

Inter - Spalletti/ “Ecco la ricetta per la Champions - la Juventus è solo colpa mia” : Inter, Luciano Spalletti in conferenza stampa pre-Udinese: “Ecco la ricetta per la Champions, la Juventus è solo colpa mia”. Le parole del tecnico nerazzurro in vista di domani(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:31:00 GMT)

“Lo tengono nascosto - ma… “. Giorgio Manetti e Gemma Galgani - segreto svelato. Scoop clamoroso al trono over : “C’è chi è pronto a giurarlo”. E la telenovela non solo continua - ma si fa ancora più Interessante… : Al trono over di Uomini e Donne Giorgio Manetti e Gemma Galgani discutono una settimana sì e una settimana no. Quando c’è tregua, allora si dedicano ad altri pretendenti o giustificano le segnalazioni arrivate alla redazione, il tutto condito dalle solite invettive di Tina Cipollari e Gianni Sperti. Di base sono loro, il Gabbiano e la Dama per eccellenza, i protagonisti assoluti della sezione del programma di Maria De Filippi ...

Il Pd al Colle con un unica carta : ok solo a un governo del presidente. Veltroni riaccende lo scontro Interno : Maurizio Martina usa una formula. Ci sono echi prodiani. La "serietà al governo", si diceva allora. Non si sa quanto porterà bene. Ma questo è quanto: "A due mesi dal voto il paese ha bisogno di risposte serie. Chi ha prevalso il 4 marzo ha fallito, ma ancora gioca alla propaganda". Ma è proprio su quali possano e debbano essere queste "risposte serie" che si arrovella il Pd, che continua a combattere un conflitto a ...

Maltempo a Ragusa - solo pochi Interventi : L'ondata di Maltempo che si è abbattuta anche sulla provincia di Ragusa non ha fatto registrare grosse difficoltà. solo qualche intervento dei VV.F.

Inter - ci siamo per la cessione a sorpresa : manca solo la firma Video : L'#Inter ha cominciato gia' a muoversi in vista della prossima sessione di calciomercato. La stagione è entrata nel vivo e la sconfitta contro la Juventus [Video] di sabato rischia di aver complicato definitivamente la rincorsa Champions, visto che i nerazzurri sono quinti in classifica a 66 punti, a quattro lunghezze da Roma e Lazio, rispettivamente terza e quarta, che la prossima settimana affronteranno il Cagliari alla Sardegna Arena e ...

Orrore in Germania - il bambino aveva solo 7 anni. I genitori vanno a riprenderlo dopo una giornata fuori casa - ma la porta è chiusa a chiave. Subito Interviene la polizia - poi la tragica scoperta : Una notizia agghiacciante quella che arriva dalla Germania e che sta sconvolgendo l’intero Paese. Si tratta dell’uccisione di bambino di appena 7 anni. È accaduto in Germania dove un bambino è stato trovato morto, apparentemente per strangolamento. Sabato mattina il papà ha rinvenuto il corpicino del figlio in una vasca da bagno. Una morte Subito sospetta e probabilmente provocata da quella persona che doveva accudirlo, ed era anche ...

Di Maio : 'Partiti pensano solo a loro Interessi. Voto a giugno' - : Il capo politico del M5S, durante la diretta su Facebook: "Tutti parlano di inserire un ballottaggio nel sistema elettorale, ma il ballottaggio sono le prossime elezioni". Poi l'invito a Salvini: "...

Di Maio : «I partiti pensano solo ai loro Interessi. Si torni a votare a giugno» : «Visto che abbiamo ottenuto un risultato straordinario ma non la maggioranza assoluta dei seggi, ci siamo rivolti alle forze politiche per far partire un governo di cambiamento sulla base di un...

Di Maio : 'I partiti pensano solo ai loro Interessi. Si torni a votare a giugno' : 'Visto che abbiamo ottenuto un risultato straordinario ma non la maggioranza assoluta dei seggi, ci siamo rivolti alle forze politiche per far partire un governo di cambiamento sulla base di un ...