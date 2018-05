Inter-Sassuolo | attesi in 70 000 a San Siro per la volata Champions

Corsa Champions : Inter - col Sassuolo serve la goleada per sistemare la differenza reti : Corsa Champions: Inter, col Sassuolo serve la goleada per sistemare la differenza reti È una Corsa Champions thrilling, e questo ce lo immaginavamo tutti. Ma Lazio e Inter all’ultima giornata potrebbero scontrarsi in una particolare situazione di classifica tale per cui, a seconda dei risultati della penultima di campionato, a una o all’altra squadra potrebbe […]

Napoli - Sarri : 'Non ci Interessa cosa fa la Juve. Il rammarico è la gara con il Sassuolo' : 'A noi non interessa cosa fa la Juve. Stiamo facendo il nostro percorso e lo stiamo facendo bene. In questo momento della stagione si guarda solo il risultato ma oggi la squadra ha fatto bene. ...

Napoli - Sarri : "Il rammarico è il Sassuolo. La Juve? Non ci Interessa" : "Quello che ha fatto la Juve non c'interessa". Comincia così il commento del tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, ai microfoni di Premium dopo il pari di San Siro col Milan . "Noi stiamo facendo il ...

Sassuolo - accelerata per un difensore nel mirino di Inter e Napoli : La Gazzetta dello Sport rivela che il Sassuolo sta accelerando per il difensore del Cittadella e dell' Under 21 Marco Varnier . Sul calciatore ci sono anche Napoli , Inter , Bologna e Genoa .

Il Torino batte l'Inter - il Milan pareggia col Sassuolo : Nell'anticipo dell'ora di pranzo, l'Inter perde contro il Torino al termine di un match nel quale i nerazzurri sprecano moltissime occasioni. All'Olimpico finisce 1-0 per i granata di Mazzarri, che ...

Milan-Sassuolo 1-1 - bye bye Champions : Kalinic non basta. Frenata Inter - sorride solo la Lazio. Napoli ancora vivo… : Milan-Sassuolo 1-1- Un pareggio Interno che Interrompe, forse definitivamente, la rincorsa del Milan verso l’obiettivo Champions League. Kalinic risponde a Politano, ma i rossoneri sprecano l’occasione di recuperare 3 punti a Roma e Inter. Nerazzurri sconfitti a Torino, ora momentaneamente al 5° posto in classifica e fuori dal discorso Champions. sorride solo la Lazio. 3 […] L'articolo Milan-Sassuolo 1-1, bye bye Champions: ...

LIVE Milan-Sassuolo - cronaca e risultato in tempo reale : 0-0 all'Intervallo : ... Dell'Orco, Acerbi, Peluso, Mazzitelli, Sensi, Lirola, Missiroli, Rogerio, Politano, Babacar Allenatore : Beppe Iachini Notizie sul tema Dove vedere Milan-Sassuolo in diretta TV e LIVE streaming ...

Serie A 2018 - recuperi 27^ giornata : Milan-Inter 0-0 - il Sassuolo pareggia in 9 contro 11! Larghi successi per Benevento e Torino : I recuperi odierni della 27ma giornata hanno offerto il piatto forte del derby di Milano, che però è finito a reti inviolate. Incredibile pareggio del Sassuolo in casa del Chievo in 9 contro 11, mentre larghe vittorie si sono registrate per il Torino contro il Crotone e per il Benevento contro l’Hellas Verona. Andiamo a scoprire quanto è accaduto nelle quattro sfide giocate questo pomeriggio. Il derby della Madonnina non ha vincitori né ...

Le "lezione" del Sassuolo a Milan-Inter : subito il rimborso-biglietti per la gara col Napoli : La gara Sassuolo-Napoli spostata di tre ore, sabato. Il club neroverde risarcisce subito chi non può andare allo stadio

Hamsik resta in dubbio per il Sassuolo : c'è di mezzo un Intervento alle tonsille : Due, secondo il Corriere dello Sport , i problemi da affrontare: quello ai flessori e un intervento , di routine ma comunque fastidioso, alle tonsille

Serie A Sassuolo - Iachini : «Abbiamo Interpretato bene la gara» : UDINE - "Una gara ben interpretata. In molte occasioni avevamo raccolto meno di quanto meritato a livello di prestazione. Oggi siamo venuti a Udine per far bene, i ragazzi sono stati molto bravi ". ...

Torneo di Viareggio : Inter a valanga con l'Apia Leichhardt. Pari Sassuolo - gioia Toro : Subito spettacolo, subito sorprese. Non mancano i colpi di scena nella giornata inaugurale della settantesima edizione della Viareggio Cup, la kermesse che mette in vetrina alcuni tra i giovani più ...