Inter | Premier pazza per il giocatore | pronta una cessione sorprendente

Pd - cresce il fronte Interno contro Renzi. Ma tutti confidano nella vendetta di Gentiloni (attaccato in tv dall’ex premier) : Maurizio Martina ha parlato per primo. Poi hanno preso posizione Dario Franceschini, Andrea Orlando, Francesco Boccia, Michele Emiliano e da Bruxelles persino David Sassoli. Quindi ad allungare la lista dei dirigenti irritati per l’atteggiamento di Matteo Renzi è arrivato Luigi Zanda, l’uomo considerato più vicino a Sergio Mattarella. Seduto davanti a Fabio Fazio, domenica, Renzi ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con il Movimento 5 ...

ARMENIA - SI DIMETTE SARGSYAN : KARAPETYAN PREMIER AD InterIM/ Ultime notizie : dopo le proteste è festa : ARMENIA, PREMIER SARGSYAN si DIMETTE dopo giorni di proteste. Cosa succede ora: si va verso stato di emergenza? Le Ultime notizie: le polemiche dopo riforma costituzionale(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 18:47:00 GMT)

Armenia : Karen Karapetyan nominato premier ad Interim :

Cancelo tentato in Premier. Mossa Inter : offerto il doppio di stipendio : L'Inter va al raddoppio , di stipendio, con Joao Cancelo per convincerlo a restare in nerazzurro e a scacciare le fatali distrazioni della Premier League. Il responsabile dell'area tecnica Piero ...

Siria - il premier Gentiloni riferisce alla Camera. Segui la diretta dell’Intervento : Informativa del governo al Parlamento sulla situazione in Siria. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interviene alla Camera e poi alle 18 al Senato dopo l’intervento militare di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia e illustra la posizione del governo sul quadro politico-diplomatico che si è determinato. Sia alla Camera che al Senato è previsto un dibattito sulle comunicazioni di Gentiloni ma non verranno votati ...

Salvini : prossimo premier sarà del centrodestra. Resta incognita Interna a FI : Il leader leghista smentisce di aver chiesto a Berlusconi un passo indietro e annuncia: 'la coalizione è compatta'. Ma tra i forzisti c'è chi non si fida più e minaccia di andarsene -

Cottarelli : “Io premier? Quando l’ho letto ho riso - è come se l’Inter mi mettesse al posto di Icardi” : “Io di proposte ne feci Quando ero a Palazzo Chigi, ma sono tutte proposte di lungo periodo. Oggi la politica mi pare che abbia invece tempi più brevi. Prima delle elezioni confermo che Berlusconi mi ha contattato come ho detto più volte alla stampa, però dopo il voto non mi ha telefonato nessuno. E non credo mi telefoneranno”. Così l’economista Carlo Cottarelli ha risposto ai cronisti a margine della presentazione del suo ...

Usa : premier Quebec - dazi misure miopi - creeranno problemi Interni : Parigi, 5 mar. (AdnKronos) – “Il Quebec difendere attivamente il libero scambio e l’apertura dei mercati. Le misure protezionistiche sono azioni miopi che creeranno nuovi problemi ai consumatori e agli industriali statunitensi”. Così il premier del Quebec, Philippe Couillard al termine di un incontro all’Eliseo con il presidente francese, Emmanuel Macron. Certo, aggiunge Couillard, “il Quebec sarebbe ...

West Ham - Joao Mario : 'Adoro la Premier League'. Messaggio all'Inter? : È un mondo diverso . Però adoro questo tipo di calcio, penso che sia bello per me. Sto migliorando e mi sto davvero divertendo, ora voglio solo continuare a migliorare . E' sempre meglio quando gioco ...

Antonio Tajani/ Berlusconi - “difenderà Interessi Italia in Ue” : Salvini - “io pronto a fare il premier” : Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia: Berlusconi lo riceve a Palazzo Grazioli, "farà il bene dell'Italia in Europa”. Salvini lo teme, "bravo ma spero resti al Parlamento Ue"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Berlusconi a Tgcom24 : 'Tajani sarà un premier che difenderà Interessi italiani nell'Ue' : "Sono dei mantenuti della politica - ha affermato ancora - non hanno altro lavoro se dovessero perdere la seggiola. Hanno sempre uno spunto di invidia verso gli altri che diventa anche odio, lo si ...

Berlusconi : 'Tajani premier che difenderà Interessi italiani in Ue' : "Sono molto contento della disponibilità di Tajani, non ero certo perché lui ha avuto e ha ancora molte pressioni per restare a Bruxelles". Lo afferma Silvio Berlusconi intervistato da Paolo Liguori ...

Berlusconi : 'Tajani premier proteggerà nostri Interessi in Ue' : "Alla fine siamo riusciti ad avere da Tajani la sua disponibilità non è stato facile per lui. Ha messo il suo Paese davanti all'Ue". Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, sottolinea la bontà ...