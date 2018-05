Inter news | Ausilio su Icardi | C' è la volontà di proseguire assieme

Inter news - Ausilio al lavoro per il riscatto di Rafinha : Il ds nerazzurro punta a ridurre a 20 milioni i 35 inizialmente fissati dal Barcellona per l'acquisto di un jolly sempre più prezioso per Spalletti

Inter news - mercato ultim'ora : il nodo Cancelo e i possibili rinforzi estivi : Il club alla ricerca della conferma del portoghese, ma non pagando i 35 milioni di riscatto. Per l'estate rispunta anche Kovacic

Inter news - dove si decide la lotta Champions : Inter a meno uno da Lazio e Roma, ma all'ultima di campionato ci sarà lo scontro diretto tra biancocelesti e nerazzurri

Internet - non solo fake news : nasce l’Osservatorio su botnet : “Oltre il 50% delle conversazioni piu’ accese online e nei social network non e’ dovuto alle persone ma alle reti di account automatizzate (botnet), usate da chi ha interesse a influenzare una discussione nel momento in cui gli scambi si moltiplicano”. Occhio alle botnet, sottolinea dunque l’esperto di IT Renato Gabriele, fondatore di Oohmm (Observatory of Online Harassment and Media Manipulation), presentando al ...

Trani News - Santorsola sulla chiusura dei Punti di primo Intervento : «Le Asl devono rispettare l'Accordo di programma» : Quel piano, lo ricordiamo giusto per dovere di cronaca, prevedeva la riconversione di diversi ospedali in presidi territoriali che, in modi alternativi al ricovero convenzionale, avrebbero offerto ...

Inter news - Miranda : "Mondiale? Penso solo a raggiungere la Champions" : Il difensore nerazzurra Intervistato da Fifa.com parla della corsa alla Champions. Intanto Zanetti: "Dal 5 maggio è nato il Triplete"

Inter news - il ricordo di Zanetti : 'Mourinho era il condottiero. Più forti dopo il ' : L'ex capitano dell' Inter , ai microfoni di Sky Sport , ricorda Mourinho: 'Mourinho era il nostro condottiero, molto preparato, un uomo con una grande capacità, anche nell'attraversare i momenti ...

Internet : metà degli italiani vittima delle fake news : Quasi la metà degli italiani è vittima di fake news. Secondo un sondaggio di Legalizer, infatti, il 47% di chi naviga in Rete ha incontrato ‘spesso’ o ‘talvolta’ notizie che in seguito si sono rivelate false. L’altro dato su cui riflettere, segnala lo studio della startup legaltech attiva nella certificazione/legalizzazione del web, è che il 22% degli italiani ha condiviso, e quindi diffuso, in Rete notizie poi ...

Non solo Fake News : negli ultimi 3 anni cresciuti del 23% coloro che si rivolgono ad Internet per “imparare” : Spesso di parla del web più per denunciarne i pericoli che per ricordarne gli enormi pregi. Ed ecco quindi numerosi gli spazi dedicati alle “Fake News” o agli usi poco corretti dei social. Ma poco si nota la crescita costante di un uso consapevole di internet anche per migliorare se stessi, per imparare, per formarsi. Da una analisi dei flussi svolto da “SEMrush” (il più noto ed importante tool di analisi web), negli ultimi 3 anni ...

Inter news - Spalletti spiega il concetto di qualità : "Serve giocare a duemila all'ora" : Il tecnico ritorna sulle parole post partita pronunciate a Sky negli attimi successivi a Inter-Napoli: "Tutti giocatori di Serie A hanno qualità"

Uomini e Donne News - Tina e Gemma al Classico : Interviene il pubblico : News Uomini e Donne, Tina Cipollari e Gemma Galgani: show al Trono Classico, il pubblico approva Tina Cipollari è ufficialmente la nuova tronista di Uomini e Donne. L’esuberante opinionista ha visto arrivare in studio i suoi primi corteggiatori. A quanto pare, per la simpatica donna hanno chiamato Uomini di tutte le età. Tra i tanti, […] L'articolo Uomini e Donne News, Tina e Gemma al Classico: interviene il pubblico proviene da ...

Renzi c'è - si fa Intervistare dal Corsera - scrive una enews e 'brucia' la direzione Dem : da oggi 'guerra' nel partito : Aveva detto che se ne andava a sciare e che comunque oggi in direzione non sarebbe venuto. Chiunque della stampa lo abbia sentito dopo la sconfitta elettorale, si è visto rispondere: "Non esisto, occupatevi degli altri partiti...". E invece Matteo Renzi, pur dimissionario dalla segreteria Pd e comunque assente dalla direzione nazionale di oggi, c'è, eccome. Si fa intervistare da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera. E poi scrive ...

Trani News - "Dopo anni di fango - gli imputati vengono assolti". Intervento del capo gruppo al Consiglio Comunale Pasquale De Toma e il ... : Quella classe politica, infatti, sognava attraverso le Estati Tranesi di rilanciare la Città tra quelle che contano nel panorama turistico nazionale e internazionale. Il Maestro Riccardo Muti, Elton ...

Inter news - l'agente di Lautaro Martinez : "A Milano per giocare con Icardi" : Rolando Zarate, agente di Lautaro Martinez, ha ammesso che la cessione di Icardi non sarebbe nei programmi: "L'idea è formare una coppia di attacco"