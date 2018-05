Insultare durante un talk show non è reato se Vittorio Sgarbi difeso da

"Insultare durante i talk show non è reato se l'avversario è presente" : Vittorio Sgarbi potrà dirsi soddisfatto: il giudice genovese Clara Guerello ha stabilito che non è reato insultare qualcuno nel corso di un talk show a patto che il "rivale" sia presente almeno in collegamento e quindi possa rispondere in tempo reale. Rimane comunque l'ingiuria, che però non è più reato dopo la depenalizzazione del 2016.Il pronunciamento del magistrato ligure arriva in merito a una rissa in tv andata in scena nel maggio 2015 ...