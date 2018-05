Instapoet e bardi di youtube | quanto vale la poesia social?

wired

(Di martedì 8 maggio 2018) Da anni viviamo una lenta ma continua trasformazione della fruibilità dei prodotti in generale, compresi quelli artistici. Le nuove tecnologie e i nuovi mezzi di comunicazione ci forniscono gli strumenti per raggiungere immediatamente quasi chiunque ed essere raggiunti a nostra volta ovunque. Non stupisce quindi che tale trasformazione stia colpendo anche l’arte poetica facendola diventare, in alcuni casi, virale. Il fenomeno deglis è un esempio di quello che sta accadendo in questo particolare frangente. Con un linguaggio semplice, questi cantori del nuovo millennio producono brevi componimenti e li diffondono attraverso le piattaforme, ottenendo apprezzamenti anche da coloro non proprio avvezzi al genere e alla lettura. Se da un lato questa nuova tendenza mi fa sperare in una sorta di reconquista della parola scritta – è nota infatti la prerogativa della ...