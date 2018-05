Inflazione alle stelle e risparmi bruciati | l’Argentina rivede lo spettro della crisi 

Rallenta l'Inflazione Ue - frenano le Borse e l'euro : ... l'incertezza politica è diventata più pronunciata e, se prolungata, potrebbe rendere i mercati più volatili e avere effetti sulla fiducia nell'economia e sui premi di rischio , cioè sugli spread dei ...

Eurozona - inatteso rallentamento dell'Inflazione - ad aprile 1 - 2% : Roma, 3 mag. , askanews, Inattesa inversione di rotta dell'inflazione nell'area euro, che ad aprile è tornata ad indebolirsi all'1,2 per cento, secondo la stima preliminare di Eurostat. A marzo la ...

Eurozona - crescita dell'Inflazione inferiore alle attese : L'inflazione dell'Eurozona è attesa in frenata. E' quanto emerge dai dati preliminari pubblicati oggi dall'Ufficio statistico europeo , EUROSTAT, , che ha reso nota la stima flash. I prezzi al consumo ...

Giappone : Inflazione rallenta per la prima volta in 20 mesi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Mercati : Inflazione Ue più debole alleggerisce pressioni su Bce : Ieri è arrivata a sorpresa la revisione al ribasso dell'inflazione dell'aera euro , +1,3% annuo a marzo rispetto al +1,4% della prima lettura flash, che potrebbe portare ad un atteggiamento più ...

Cina - Inflazione sotto le attese. Rallentano il passo i prezzi alla produzione : Teleborsa, - inflazione in calo in Cina nel mese di marzo. Secondo il National Bureau of Statistics, l'inflazione ha registrato una flessione mensile dell'1,1% dal +1,2% del mese precedente . Il dato ...

Germania : prezzi import in calo - Inflazione rallenta : La recente tendenza al ribasso indica un rallentamento dell'inflazione in Germania, il che non è di buon auspicio per la BCE, che prevede di normalizzare la politica monetaria verso la metà del 2019. ...

Dollaro scivola su yen per rumor licenziamento McMaster. Euro oltre $1 - 23 - ma rallenta dopo Inflazione : Sessione negativa per il Dollaro, che sconta le indiscrezioni secondo cui, dopo aver licenziato questa settimana il segretario di Stato Usa Rex Tillerson, Donald Trump starebbe valutando di dare il ...

Inflazione - a febbraio rallenta allo 0 - 5%. In calo i prezzi del carrello della spesa : In un momento di grande difficoltà - conclude l'associazione dei coltivatori diretti - acquistare frutta e verdura nazionale è un atto di solidarietà a favore dell'economia e dell'occupazione locale, ...

Rallenta l'Inflazione nell'area OCSE : Nel mese di gennaio, l'indice dei prezzi al consumo si è attestato al 2,2% rispetto al 2,3% di dicembre. A riferirlo è la stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico , spiegando ...

Francia - Inflazione in rallentamento a febbraio : Teleborsa, - L'inflazione dovrebbe aver decelerato in Francia a febbraio, almeno secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese , INSEE, . Su anno l'inflazione è ...

Germania - l'Inflazione rallenta oltre attese : l'inflazione in Germania mostra segnali di crescita, seppur a un ritmo inferiore rispetto a quanto registrato un anno fa . I prezzi, secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis , dovrebbero ...