Indipendenza emotiva | che cos’è e a cosa serve

vanityfair

: C'è un solo modo per avere un Futuro Migliore: Vivere correttamente il Presente di ogni giorno, Per approfondire s… - drbelluccicoach : C'è un solo modo per avere un Futuro Migliore: Vivere correttamente il Presente di ogni giorno, Per approfondire s… - drbelluccicoach : In un mondo che ci vorrebbe sempre più distratti e superficiali Tu Vai al Cuore! Questo è uno dei segreti della ver… - drbelluccicoach : Molti pensano che per elevare il proprio stile di vita si debba cambiare tutto. Non è così. A volte basta pochissim… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Ogni giorno prendiamo milioni di decisioni. Ma quante di queste sono veramente libere? In effetti, se ci riflettiamo un attimo non sono tantissime. La ragione è semplice. Siamo perennemente condizionati da ciò che pensano gli altri perché comunichiamo poco con la mente inconscia che invece potrebbe essere una preziosa alleata non solo nei cambiamenti, ma anche nelle relazioni. Il rischio? Finiamo per “fare a pugni” con le emozioni più profonde e viviamo condizionati dal mondo che ci circonda intrappolati in una gabbia chiamata “dipendenza”. Debora Conti (deboraconti.com), trainer e coach, ha messo a punto, in anni di studi e pratica, un kit di strategie e tecniche mentali per riuscire ad apprendere l’. Ne parla nel suo ultimo libro I segreti dell’(Sperling & Kupfer 2018 euro 16,00). Vediamo nel dettaglio disi tratta e perché ...