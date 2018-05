Incubo : una ragazza ha vissuto 9 giorni con una blatta nell'orecchio : Una giovane ragazza americana ha vissuto un Incubo durato 9 giorni, probabilmente una delle disavventure più traumatiche che una persona possa passare: trascorrere diversi giorni con uno scarafaggio dentro l'orecchio che ha deciso di farne la sua casa. Nonostante queste storie non si sentano spesso secondo gli esperti non è così raro, le blatte in particolare sono sempre attratte dal cibo e dai posti chiusi. Il cibo per questo genere di insetti ...

Baye Dame si confessa : «Grande Fratello da sogno a Incubo. Aida ha una maschera» : Uno dei protagonisti più discussi del Grande Fratello, Baye Dame , sarà ospite di Verissimo nella puntata che andrà in onda il 5 maggio 2018. Il concorrente squalificato dal Grande Fratello 2018 ...

Bruciature - abusi e ‘prove d’amore’ : Incubo per una ragazzina a Brindisi : Brindisi, 3 mag. (Adnkronos) – Una ragazza adolescente del Brindisino sarebbe stata violentata per un paio di anni, proprio nella fase di passaggio dalla minore alla maggiore età, da un adulto di 48 anni che l’avrebbe anche costretta a eseguire ‘prove d’amore’ raccapriccianti come tagliarsi in varie parti del corpo, procurarsi Bruciature della schiena con la piastra per capelli e dei polsi e delle gambe con un ...

Milano - due rapinatori e una notte da Incubo : ricostruzione Un morto - tre feriti : la mappa : Arrestati due uomini di origine nordafricana per quattro tentativi di rapina compiuti da Cinisello Balsamo a Milano, in diversi luoghi della città. Hanno causato un morto, due feriti, di cui uno gravissimo, e il ferimento lieve di una studentessa.

Milano - una notte da Incubo. Due uomini assassinati - studentessa accoltellata : notte 'horror' a Milano: due uomini uccisi Una notte da incubo. E' quella vissuta dalla città di Milano, interessata da tre casi di cronaca molto gravi. Due persone sono decedute , mentre una giovane è stata aggredita a coltellate mentre faceva rientro a casa. Nella serata di giovedì, in Via Padova, un uomo di nazionalità romena è ...

Segregata e violentata - Incubo per una donna inglese : Rosarno, 20 apr. (AdnKronos) - Segregata e violentata da un 37enne del Burkina Faso insieme ad altri due complici, originari del Mali. E' l'incubo vissuto da una inglese a Rosarno (Reggio Calabria). Il 37enne è stato arrestato dalla polizia del commissariato di Gioia Tauro per sequestro di persona,

Suonano il campanello - poi la pistola in faccia : l'Incubo di una famiglia assaltata dai ladri : Hanno suonato il campanello e si sono fatti aprire. Poi hanno puntato una pistola in faccia a Giovanni Bezzi, il padrone di casa, mentre alle sue spalle - terrorizzati - c'erano anche la moglie, i due figli e due nipotine...

Juventus - Incubo Buffon : rischia una squalifica a tempo - : ... destinata comunque a non incidere visto che il capitano bianconero è vicino all'addio al calcio, ma che rischia addirittura uno stop a tempo , secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport : e ...