Incompatibilità | governatore D' Alfonso sul filo lana il Consiglio Abruzzo respinge istanza

"Non c'è Incompatibilità tra il ruolo di Governatore e senatore". Il Consiglio regionale dell'Abruzzo salva D'Alfonso : Con 16 voti contro e 15 a favore il Consiglio regionale d'Abruzzo ha respinto l'istanza di incompatibilità nei confronti del Governatore Luciano D'Alfonso, eletto senatore nelle scorse politiche del 4 marzo. È stato stabilito che non sussistono per ora cause di incompatibilità in quanto lo status ufficiale di senatore scatta solo dopo la convalida da parte della Giunta per il regolamento del Senato. In altre parole, la ...