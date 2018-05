Incendio Atac | Una ragazza ustionata

romadailynews

(Di martedì 8 maggio 2018) Roma – Un ferito nell’dell’autobus. Si tratta di una commessa di 25 anni, impiegata in un negozio in via del Tritone. E’ rimastaa un braccio nell’che questa mattina ha interessato un autobus dell’. La giovane e’ stata ricoverata in codice giallo al San Giovanni. L'articolo: Unaproviene da RomaDailyNews.