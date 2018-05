In più 10 euro di ricarica TIM oggi 8 e domani 9 maggio | come approfittarne

I 15 allenatori europei che hanno passato più tempo nella stessa squadra : Come e più di Arsene Wenger e Alex Ferguson, di cui si parla molto in questi giorni, per ragioni diverse The post I 15 allenatori europei che hanno passato più tempo nella stessa squadra appeared first on Il Post.

Juve record : ecco chi ha vinto più scudetti consecutivi in Europa : Skonto Riga , Lettonia, e Lincoln , Gibilterra, ne hanno conquistati 14 di fila a cavallo del millennio. La Juventus a 7, record in Italia

HYUNDAI - IONIQ Electric : l'auto più efficiente d'Europa GUARDA LE FOTO : Prima auto di serie al mondo che consente al cliente di scegliere fra le tre differenti alimentazioni Electric, Hybrid e Plug-in Hybrid, IONIQ vanta un design e un piacere di guida senza compromessi ,...

Il negoziato sul bilancio europeo sarà più faticoso per via della Brexit. I tagli previsti : ... mentre Polonia e Bulgaria non gradiscono la proposta di Bruxelles di collegare l'accesso al finanziamenti UE al rispetto dello Stato di diritto, bollata come un'interferenza politica punitiva nei ...

Asta del Barolo : bottiglia più cara aggiudicata per 4.400 euro : ... nuovo centro studi internazionale su vino e cibo diretto da Ian D'Agata, che ha riunito in questi giorni a Barolo studenti e professionisti da tutto il mondo. Anche altri studenti del corso 3IC, ...

FABRIZIO MORO ED ERMAL META/ Il duo all'Eurovision Song Contest : "Oggi siamo molto più amici" (Domenica In) : FABRIZIO MORO ed ERMAL META, dopo il successo al Festival di Sanremo 2018 con ''Non mi avete fatto niente'' i due si preparano per sbarcare all'Eurovision Song Contest. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 16:22:00 GMT)

Svelato l'abito da sposa di Meghan : costerà più di centomila euro : Meghan Merkle, la futura sposa del principe Harry, il cui matrimonio verrà celebrato il 19 maggio, svela il suo abito da sposa, che sarà firmato Ralph&Russo e costerà ben cento mila sterline.A rivelarlo è il Daily Mail, che ne precisa i dettagli, ripresi dal Messaggero: sarà ricoperto di perline e interamente cucito a mano. Non ci si può quindi stupire del costo, circa 113 mila euro, che sarà a carico dello sposo e della famiglia reale. ...

Sondaggi politici : vola la Lega - M5s al 33 - 7% - Leu e + Europa sempre più giù : Il persistere della crisi di governo non sembra danneggiare Salvini e Di Maio, che aumentano i consensi. Stabili PD e FI, l'incertezza danneggia i piccoli partiti.Continua a leggere

Milan-Verona 4-1 rossoneri più vicini all Europa - veneti in B : MILANO - Se il Milan aveva progettato una partita il più possibile serena, per prepararsi senza affanni supplementari alla finale di Coppa Italia con la Juventus, contro il Verona già rassegnato alla ...

Le 4 regioni europee con l’occupazione femminile più bassa sono tutte in Italia : Sicilia, Campania, Calabria e Puglia sono fanalino di coda europeo per percentuale di impiego di donna sulla popolazione femminile tra i 15 e i 64 anni. Subito sopra le quattro regioni del Mezzogiorno si trova Mayotte, un Dipartimento d'oltremare francese nell'Oceano indiano, vicino alle coste africane.Continua a leggere

Largo ai giovani ma in Europa vincono i più vecchi : Largo ai giovani ma in Europa vincono i più vecchi La Serie A è un campionato giovane ma sembra che questo non sempre sia un vantaggio. Rispetto all’ultimo biennio, si è abbassata l’età media dei giocatori in campo, ma chi punta sui giovani vince meno sia a livello nazionale sia in Europa. Al contrario, le […]

Serie A - largo ai giovani ma in Europa vincono i più vecchi : Il Milan mette in campo calciatori di 24,9 anni in media, ma la rosa più giovane è quella della Fiorentina

Arezzo. Arriva lo “stipendio” per gli studenti. Fino a 300 euro per i più meritevoli : Servirà il 9 il condotta e la media del 7 e mezzo nelle altre materie. La preside dell'istituto Buonarroti Fossombroni di Arezzo: “L'idea è di stimolare una sana competizione e un comportamento corretto a scuola".Continua a leggere

"Voglio il referendum sull'euro"Grillo sconfessa la linea Di Maio Palazzo Chigi più lontano per il M5s? : Grillo sulla scia della Le Pen: rilancia il referendum sull'euro e parla persino di possibile uscita dall'Ue. sconfessata la linea governativa di Di Maio. Per il M5s Palazzo Chigi più lontano? Segui su affaritaliani.it