Ilva | via libera Ue a Mittal La palla passa ai sindacati

Ilva : da Ue via libera all'acquisizione di ArcelorMittal : Soddisfatto Calenda: 'Ora manca solo l'accordo sindacale, potrà diventare un'acciaieria competitiva', twitta il Ministro dello Sviluppo Economico -

Ilva - via libera dell’Ue alla vendita ad Arcelor sotto condizione : “Marcegaglia via dal gruppo - cedere 6 impianti” : Il gruppo Marcegaglia deve uscire da AmInvestco Italy e ArcelorMittal dovrà privarsi di sei impianti in Europa, compreso quello di Piombino. Sono queste le condizioni poste dall’Antitrust Ue per l’acquisizione dell’Ilva da parte del colosso franco-indiano. Bruxelles ha imposto un nutrito pacchetto correttivo per evitare che la cessione del gruppo ad Arcelor “si traduca in un aumento dei prezzi dell’acciaio a danno delle ...

Ilva Taranto : al via lo sciopero di 24 ore : 2000 lavoratori protestano dalle 7 di stamani per le condizioni di sicurezza. Cisl metalmeccanici: alta l'adesione al primo turno; due le acciaierie bloccate. Sullo sfondo la vertenza per il rilancio ...

Ilva : al via confronto - sul tavolo nodo salario variabile : Roma, 24 apr. (AdnKronos) – Riprende al Mise la trattativa tra Arcelor Mittal e Fim, Fiom e Uilm sull’Ilva. Dopo il serrato, lunghissimo incontro di ieri il tavolo affronterà il nodo del salario variabile su cui le distanze tra le parti sembrano ancora lontane. La richiesta di Arcelor di agganciarlo essenzialmente all’Ebit, oltre che ad altri indicatori, non trova infatti la condivisione di Fim Fiom e Uilm.Per questo, i ...

De Grandis : 'Milan - via Kalinic e André SIlva per soldi' : Stefano De Grandis , intervenuto a Sky Sport, risponde così su Cutrone , Silva e Kalinic: 'Cutrone lo terrei sicuramente, è un giocatore fatto in casa che può crescere. Gli attaccanti hanno deluso un pochino, dipende anche dal valore del ...