Il vaffa day contro il Colle | Si può votare già a luglio

Il "vaffa day" dei giudici senza toga : Benché il reale andamento della discussione sia destinato a restare sepolto nel segreto della camera di consiglio, è inevitabile domandarsi quali dinamiche si siano sviluppate nei tre giorni in cui la Corte d'assise di Palermo è rimasta in clausura in carcere per emettere la sentenza finale del processo sulla trattativa Stato-Mafia. Partendo da un dato di fatto: ogni volta che il teorema del pm Antonino Di Matteo era stato portato all'esame di ...