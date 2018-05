Il totonomi per Palazzo Chigi | chi sarà il presidente del Consiglio in caso di governo

Al 'totonomi' per Palazzo Chigi si è aggiunta qualche faccia nuova : Un governo di tregua per uscire dalla situazione di stallo che la politica italiana vive dopo le elezioni del 4 marzo. Questa è la scelta del Presidente Mattarella dopo il terzo giro di consultazioni. E come succede in questi casi il totonomi ha riempito le pagine dei giornali italiani. Nomi di possibili ministri, alcuni “scomodi", che possano mettere in difficoltà i due principali candidati a Palazzo ...