Il Supplente | quante puntate sono e quando finisce il reality di Rai Due

gossippiu

(Di martedì 8 maggio 2018) Arriva il nuovo docu-show di Rai Due, Ilinizia e? In base a questi dati è decisamente improprio parlare dishow, anche se entreremo nelle scuole italiane e quindi nella realtà degli studenti, li vedremo interagire con professori d'eccezione e anche fra loro, magari; per questo è corretto dire docu-. Si tratta di un format molto interessante, comunque, anche perché le lezioni che terranno personaggi famosi in classi normali e in orari scolastici normali, saranno lezioni interessanti anche per noi spettatori da casa. Ilinizierà il 16 maggio, con la prima puntata in onda in prima serata su Rai Due, e finirà quattro settimane dopo, si presume: potrebbero essere in programma doppi appuntamenti, come succederà con la fiction Il capitano Maria per esempio, e quindi si accorceranno i tempi di messa in onda; ...