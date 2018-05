Il sogno di Lili Reinhart | al Met Gala vestita H&M

vanityfair

(Di martedì 8 maggio 2018) Giovane, simpatica, genuina, espressiva,si fa amare subito e difatti i suoi followers su Instagram sono quasi a quota 8 milioni. Non male per una ragazza di 21 anni, star della serie Riverdale in onda su Netflix in USA e in Italia su Premium Stories in cui interpreta Betty Cooper. Lunedì 7 maggio ha debuttato sul red carpet dell’evento più atteso e glam dell’anno, che –come annunciato dal tema, Heavenly Bodies: Fashion and the Catholic Imagination ha radunato look tra il sacro e il profano. Si sono viste vesti papali (vedi alla voce Rihanna), tabernacoli-à-porter (sulla testa di Sarah Jessica Parker), ali d’angelo che sembravano vere (e anche molto ingombranti, a giudicare dalle espressioni di Katy Perry) e una serie infinita di mantelli sontuosi ispirati alla Vergine Maria. E poi, si è vista. LEGGI ANCHEMet Ball: chi ha vestito chi Con freschezza e leggerezza teen, ...