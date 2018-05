Il segretario di Stato americano Mike Pompeo è di nuovo in viaggio per la Corea del Nord

Governo - verso l'incarico a Pajno Uomo di Mattarella - piace al M5S E' stato sottosegretario con Prodi : Altro che pre-incarico a Matteo Salvini come chiede il Centrodestra. Altro che scioglimento delle Camere e voto a giugno o luglio come chiede Luigi Di Maio. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella... Segui su affaritaliani.it

Attacco Afghanistan - condanna da segretario di Stato Usa : Il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha condannato il doppio Attacco kamikaze a Kabul, definendolo "senza senso". Pompeo ha quindi ricordato i giornalisti rimasti uccisi: "I media ...

Il segretario di Stato Usa Pompeo in Israele : "Preoccupati per l'Iran" : Pompeo si è insediato come segretario di Stato giovedì e sta facendo il suo primo tour in Medio Oriente. Oggi è arrivato in Israele dall'Arabia Saudita, poi andrà in Giordania

Stati Uniti - Pompeo nuovo segretario di Stato/ "Improbabile USA mantengano accordo con Iran" : Stati Uniti, Pompeo nuovo segretario di Stato: oggi è a Bruxelles per il vertice Nato. Le ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal Senato(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 00:13:00 GMT)

STATI UNITI - POMPEO NUOVO segretario DI STATO/ Vertice Nato - attacco alla Germania : "Aumenti spese militari" : STATI UNITI, POMPEO NUOVO SEGRETARIO di STATO: oggi è a Bruxelles per il Vertice Nato. Le ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal SeNato(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:17:00 GMT)

Stati Uniti - Pompeo nuovo segretario di Stato/ Ultime notizie : oggi a Bruxelles per il vertice Nato : Stati Uniti, Pompeo nuovo segretario di Stato: oggi è a Bruxelles per il vertice Nato. Le Ultime notizie sull'ex direttore della Cia: ieri la conferma della nomina dal SeNato(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:10:00 GMT)

Pompeo ha giurato - è segretario di Stato : 1.42 Ha giurato davanti al Senato il nuovo segretario di Stato americano Mike Pompeo, votato a maggioranza con 57 voti, un consenso tra i più modesti nella storia del segretariato di Stato. Pompeo, di origini italiane, prima di prendere in mano gli affari esteri Usa, è Stato il capo della Cia. Si è detto 'orgoglioso e lieto' del suo nuovo incarico e anche pronto per mettersi subito al lavoro. Dopo la cerimonia è infatti volato alla volta di ...

Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato : Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato: ci sono Stati 57 voti a favore e 42 contrari. Pompeo, ex deputato Repubblicano eletto in Kansas, aveva iniziato il suo The post Il Senato degli Stati Uniti ha confermato la nomina dell’attuale direttore della CIA Mike Pompeo a segretario di Stato appeared first on Il Post.

Trump ha inviato il nuovo segretario di Stato Usa da Kim Jong-un : incontro segreto a Pasqua : In attesa dello storico incontro tra Donald Trump e Kim Jong-un, probabilmente in giugno, il leader del regime nordcoreano ha già ricevuto una delle massime personalità dell’amministrazione statunitense: il direttore della Cia Mike Pompeo, uno degli uomini più fidati del presidente americano e, se sarà confermato dal Congresso, nuovo segretario di ...

Lombardia : Fontana incontra segretario Stato Economia Svizzera : Milano, 16 apr. (AdnKronos) - "Un appuntamento istituzionale molto interessante e soprattutto utile per intensificare le nostre relazioni con la Svizzera". Così Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, definisce l'incontro avvenuto oggi pomeriggio a Palazzo Lombardia con Marie Gabrielle Ine

Siria - il segretario di Stato Usa Pompeo : "La politica soft verso la Russia è finita" : Poi il segretario di Stato entra nel dettaglio: "La guerra è sempre l'ultima risorsa. Preferisco raggiungere gli obiettivi della politica estera del presidente con una diplomazia accanita piuttosto che mandare giovani uomini e donne in guerra".

Siria - Il segretario di Stato Usa Pompeo : "La politica soft verso la Russia è finita" : Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell'amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall'Occidente a Damasco.

Siria - Il segretario di Stato Usa Pompeo : “La politica soft verso la Russia è finita” : Siria, Il segretario di Stato Usa Pompeo: “La politica soft verso la Russia è finita” Mentre cresce la tensione tra Usa e Russia, dirigenti dell’amministrazione Trump discutono con Francia e Gran Bretagna per una possibile risposta militare comune dopo il presunto attacco chimico a Duma, attribuito dall’Occidente a Damasco. Continua a leggere

Rex Tillerson non è più segretario di Stato degli Usa Video : Dopo un lungo e complesso periodo caratterizzato da diversi attriti e incomprensioni, il Presidente Donald Trump [Video] ha deciso finalmente di estromettere Rex Tillerson dal suo importante e rilevante ruolo di Segretario di Stato degli Usa. Lo stesso Presidente ha ufficialmente ammesso di non aver per nulla apprezzato la sua intesa sul nucleare dell’Iran, definendola nel complesso un accordo terribile e da dover assolutamente rifare. ...