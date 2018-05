ilgiornale

: Il Psg vuole Donnarumma: colloqui tra il ds e Raiola - canalesportiv : Il Psg vuole Donnarumma: colloqui tra il ds e Raiola - infoitsport : Milan-Raiola, ci risiamo! L'agente vuole Donnarumma al PSG e Bonaventura alla Roma - MovimentoEtico : Les Herbiers, la Cenerentola di Francia che vuole rubare la scena agli sceicchi del Psg -

(Di martedì 8 maggio 2018) E' sempre Gigioil primo obiettivo del Psg per la difesa dei pali. La ricerca del nuovo portiere è una priorità per il direttore sportivo Antero Henrique: tanti i nomi accostati al club di Ligue 1, da Jan Oblak a Thibaut Courtois passando per il romanista Alisson, ma in cima alla lista c'è il numero uno rossonero.Indiscrezione dai media francesiSecondo L'Equipe, tutti gli sforzi di Henrique sono concentrati per portarea Parigi e avrebbe discusso di lui nei numerosicon l'agente del portiere Mino. E già si parlerebbe di un accordo contrattuale. In verità la trattativa non appare così facile: resta da capire se i paletti dei fair play finanziario consentiranno ai parigini di investire una cifra sui 40-45 milioni per un portiere. AAnche considerando che il prossimo tecnico, Thomas Tuchel, non parrebbe convinto dell'operazione, come segnalato dal ...