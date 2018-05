Il premier Gentiloni visita i nuovi studi Sky a Roma Punto con Zappia sui temi caldi

pd candidato premier elezioni anticipate gentiloni : Voto a luglio o a ottobre, il Partito Democratico si interroga già sul percorso di avvicinamento ad una campagna elettorale che nessuno nel partito avrebbe voluto sostenere. Tra i dem c'è la consapevolezza che i i rapporti di forza in campo non saranno molto diversi da quelli visti il 4 marzo. Anzi, il timore fra i parlamentari è che "a rimetterci di più tra le forze politiche sia proprio ...

Governo - sarà Gentiloni bis? La risposta del premier da Fazio : "Dire no a Mattarella è dire no all'Italia". Così il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ospite di Fabio Fazio a "Che tempo che fa". "Se il presidente della...

Paolo Gentiloni - bomba da Fabio Fazio : 'Se Mattarella me lo chiede...'. Resterà premier? : Occhio a Paolo Gentiloni . In studio da Fabio Fazio a Che tempo che fa , il premier dimissionario si lascia sfuggire qualcosa su ciò che potrebbe fare Sergio Mattarella , ovvero riconfermarlo premier. ...

Matteo Renzi : Paolo Gentiloni candidato premier del Pd se si torna a votare in autunno : Ai suoi più fidati collaboratori Matteo Renzi ha confidato che 'non si andrà a votare prima del 2020, statene certi'. Ma la sua, più che una certezza, è un auspicio. Perchè se si andasse al voto in ...

Pd - cresce il fronte interno contro Renzi. Ma tutti confidano nella vendetta di Gentiloni (attaccato in tv dall’ex premier) : Maurizio Martina ha parlato per primo. Poi hanno preso posizione Dario Franceschini, Andrea Orlando, Francesco Boccia, Michele Emiliano e da Bruxelles persino David Sassoli. Quindi ad allungare la lista dei dirigenti irritati per l’atteggiamento di Matteo Renzi è arrivato Luigi Zanda, l’uomo considerato più vicino a Sergio Mattarella. Seduto davanti a Fabio Fazio, domenica, Renzi ha chiuso a ogni ipotesi di dialogo con il Movimento 5 ...

Salvini ora teme una proroga per il premier Gentiloni : “Io ci proverò fino alla fine. Non mi interessano le logiche politiche, non mi interessa chi mi dice non farti

Sondaggi Politici : Salvini premier? Meglio Di Maio/ Gentiloni alternativa a Lega-M5s - Berlusconi bocciato : Sondaggi elettorali Politici: nuovo Governo o ritorno alle urne? Elettori con Di Maio, Meglio esecutivo M5s-Lega senza la presenza di Berlusconi e Forza Italia. Le intenzioni di voto(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:08:00 GMT)

Siria - il premier Gentiloni riferisce alla Camera. Segui la diretta dell’intervento : Informativa del governo al Parlamento sulla situazione in Siria. Il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, interviene alla Camera e poi alle 18 al Senato dopo l’intervento militare di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia e illustra la posizione del governo sul quadro politico-diplomatico che si è determinato. Sia alla Camera che al Senato è previsto un dibattito sulle comunicazioni di Gentiloni ma non verranno votati ...

Sala piena per il premier Gentiloni : 'Il Molise ha la responsabilità di dare un messaggio chiaro a Roma' : Un giovane cresciuto nel mondo che vuole puntare sul Molise e su una "politica a misura dei sogni" che ha. fabyab

Luigi DI Maio - il retroscena sul governo M5s-Pd : vuol far premier Paolo Gentiloni : Dietro l'ultima apertura di Luigi Di Maio al Pd c'è una strategia che porta dritto a Paolo Gentiloni. Dalle pagine di Repubblica il grillino ha invitato i dem a 'sotterrare l'ascia di guerra', facendo ...

Il premier Gentiloni a Ragusa IBla : Visita inaspettata per i cittadini di Ragusa IBla. E' quella del presidente del Consiglio Paolo Gentiloni a passeggio in piazza Duomo.

L'addio alle armi di Gentiloni Il premier che doveva sparire : La sua legge di Bilancio, in realtà del ministro dell'Economia Padoan, è in gran parte in deficit e spende quasi solo per il lavoro pubblico. Una strategia sperimentata da Renzi. Che ha perso, anche ...

Paolo Gentiloni si è dimesso da premier : Paolo Gentiloni si è dimesso dall'incarico di presidente del Consiglio al Quirinale. Ora è arrivato al Senato per comunicare alla presidente Maria Elisabetta Casellati l'esito del suo incontro con ...

