Il portavoce della sindaca Appendino restituisce i cinquemila euro per la consulenza sul

Torino - il portavoce della Appendino restituisce i 5mila euro ricevuti per un incarico durante il Salone del Libro 2017 : Non voleva creare clamore né danneggiare l’amministrazione di Torino. Per questo oggi Luca Pasquaretta, portavoce della sindaca Chiara Appendino, ha restituito i 5mila euro ottenuti per un suo incarico al fianco di Massimo Bray, presidente del Salone del Libro, svolto nel maggio 2017 per quindici giorni. Lo ha fatto dopo il dibattito in consiglio comunale, al termine del quale lo stesso gruppo consiliare del M5s aveva giudicato come ...

MELANIA E DONALD TRUMP SEPARATI ALLA CASA BIANCA?/ La smentita della portavoce della First Lady : "Chiacchiere" : DONALD e MELANIA TRUMP SEPARATI in CASA? Stati Uniti, coppia presidenziale ai ferri corti secondo la stampa americana. E la First Lady non sopporta più Ivanka...(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 15:16:00 GMT)

Torino - pagato incarico da 5mila euro al portavoce della sindaca dalla Fondazione per il libro che è in liquidazione : Un incarico da 5mila euro per quindici giorni di lavoro come “supporto al presidente della Fondazione”. È il compito svolto lo scorso anno al Salone del libro da Luca Pasquaretta, capo ufficio stampa del Comune di Torino e portavoce della sindaca Chiara Appendino, compito intorno al quale è sorta una polemica politica, soprattutto perché la Fondazione per il libro, quella che fino all’anno scorso organizzava il Salone del libro, ora è in ...