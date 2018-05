Il Pd guarda alle urne con il tandem Martina e Gentiloni Resta aperto il nodo delle liste

Pirlo riceve il 'Facchetti' e guarda al futuro : 'Io allenatore? Ci sto pensando' : Un finale di carriera col botto, un addio al calcio - ufficiale - che si avvicina. Pirlo riceve il 'Facchetti' e pensa al futuro. Magari da allenatoe. Dopo aver concluso la carriera da calciatore, ...

“Sei un vero mostro”. guardate bene questa ragazza : a vederla così - non sembra certo diversa dalle sue coetanee. Eppure - a soli 19 anni - è considerata “un vero pericolo pubblico”. Ecco cosa ha combinato (da far impallidire i criminali ‘di professione’) : Ci sono record di cui far vanto di fronte agli amici e ai parenti, medaglie di cui andare fieri e pronte per essere sfoggiate nelle serate migliori. E altri primati sui quali sarebbe invece molto meglio sorvolare, onde evitare figure barbine. A proposito di ragazzini prodigio precoci e già famosi, Ecco allora una storia decisamente poco onorevole che ha per protagonista una ragazzina di 19 anni, Xena Randell, sulla cui fedina penale sono ...

Allegri su twitter guarda al prossimo obiettivo dei bianconeri : Massimiliano Allegri vuole la coppa Italia e, per questo motivo, allontana l’attenzione dallo scudetto, ormai ad un passo dopo la vittoria di ieri sera sul Bologna. “Non pensiamo già al passo che manca per lo scudetto – scrive il tecnico della Juventus su twitter – ma a una coppa da portare a casa ancora una volta”. E dire che una sconfitta del Napoli contro il Torino, darebbe ai bianconeri il settimo tricolore ...

COREA DEL NORD/ Cambia fuso orario e Kim guarda alle riforme economiche del Vietnam : La COREA del NORD Cambia fuso orario, adeguandosi a quello della COREA del Sud. Kim Jong-un sembra poi guardare al modello Vietnamita di riforme economiche(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 11:19:00 GMT)

Dalle nozze alle querele Salvini guarda già alle urne e addossa la colpa al M5S : Quello che doveva essere il matrimonio politico dei vincitori non solo non si è celebrato ma rischia di finire in tribunale dopo la montagne di accuse che Luigi Di Maio ha riversato su Matteo Salvini. «Ha perso la testa», ha osservato il leader del Carroccio con alcuni parlamentari a lui vicini. Stia però attento: «Le mie sono scelte politiche dett...

'Tu mi ricordi...' - Berlusconi umiliato al cinema dalle ragazzine : dove si spinge Sorrentino / guarda : Loro di Sorrentino capitolo secondo. Domanda di rito , prima di quella tradizionale se il film è bello o brutto, : ci sono le orge, c'è il bunga bunga, il festival delle grandi puttane che dieci anni ...

Salini Impregilo guarda con ottimismo alle infrastrutture USA : Teleborsa, - Continua a correre a Piazza Affari il titolo Salini Impregilo, mostrando un'ottima performance del 4,97% che si va ad aggiungere al +6% messo a segno lunedì 30 aprile 2018. Il Gruppo ...

Juventus - Allegri litiga con Adani in diretta Sky/ Video - “Schemi? Il male del calcio. guardate il basket!” : Juventus, Allegri litiga con Adani in diretta Sky: “Schemi? Sono il male del calcio italiano. Guardate i campioni e il basket!”. La dura reazione dopo le critiche al gioco bianconero(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 00:15:00 GMT)

CONSULTAZIONI FICO - GOVERNO PD-M5S/ Toninelli - “con Di Maio premier” : Renzi ‘guarda’ alle Elezioni anticipate : CONSULTAZIONI GOVERNO, FICO "dialogo avviato tra Pd e M5s". Martina, "Direzione dem il 3 maggio" e si scontra con Renzi: Di Maio, "chiedo sforzo a tutti". Gli scenari del giorno dopo(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:50:00 GMT)

Il Nasdaq guarda alle criptovalute e fa affari con la sorveglianza : Foto: Getty Image Il Nasdaq non esclude di diventare una piattaforma per lo scambio di criptovalute. A riferirlo è stato lo stesso amministratore delegato del gruppo finanziario, Adena Friedman. Il passaggio avverrà “quando il mercato sarà abbastanza maturo e regolato” e aperto a “qualcosa che offre un’esperienza equa agli investitori“, ha puntualizzato. Il commento di Friedman è arrivato nel giorno in cui il Nasdaq ha ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari guarda alle assemblee degli azionisti (20 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI non ha molti dati macroeconomici in agenda. Da osservare piuttosto le assemblee degli azionisti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 04:37:00 GMT)

Milan - Champions addio : ora bisogna guardarsi alle spalle : Milan, Champions addio: ora bisogna guardarsi alle spalle Il pareggio di Torino ha sancito la fine del sogno Champions League e ora il Milan deve guardarsi alle spalle per non veder sfumare l’obiettivo minimo dell’Europa League. I rossoneri sono chiamati a difendere il sesto posto dagli assalti di Atalanta, Fiorentina e Sampdoria: due poltrone per […]