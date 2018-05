Il mio capo è un pessimo capo | 4 tipologie da evitare

Vanessa Incontrada conferma l’uscita di Non Dirlo al mio capo 2 in autunno e su Lino Guanciale : “È una delizia” : Per Vanessa Incontrada è un periodo d'oro. Reduce dal successo di Scomparsa, si prepara a debuttare, di nuovo come protagonista, nella fiction Il Capitano Maria, al via su Rai1 dal 7 maggio per quattro serate imperdibili. L'attrice spagnola ha raccontato in conferenza stampa le sfide nell'interpretare una donna in carriera, vedova e madre di due figli, e il suo conflitto di identità dovendo bilanciare il suo duplice ruolo: “Lei pensa di fare un ...

Lino Guanciale sogna di diventare “brutto e cattivo” in attesa di Non dirlo al mio capo 2 e L’Allieva 2 : Ormai i fan lo sanno bene: questa primavera potrebbero dover fare a meno di Lino Gunciale. Al momento la programmazione Rai non prevede la messa in onda di Non dirlo al mio capo 2 (che dovrebbe slittare al prossimo autunno), quella de L'Allieva 2 (le cui riprese si sono tenute proprio nelle scorse settimane) e de La porta Rossa 2 (riprese previste nelle prossime settimane, e allora come consolarsi? La risposta arriva da Domenica In dove, ...

Torino - il capo dei vigili sul premio a chi farà più multe : "Sono i cittadini a chiederci di essere rigorosi" : Bezzon replica alle polemiche: "Non siamo gabellieri, ma le infrazioni aumentano e i morti sulle strade pure: bisogna intervenire"

"Quando ho detto al mio capo che ero incinta - mi ha assunta a tempo indeterminato" : "Quando ho detto al mio capo che ero incinta, mi ha assunta a tempo indeterminato". È una storia decisamente atipica quella raccontata da Delia Barzotti, responsabile marketing della triestina Cpi-Eng srl di Christian Bracich. Subito dopo il parto Delia ha scelto di tornare al lavoro, anche grazie allo spazio di coworking dell'associazione Laby, dove c'è un'area bimbi con tanto di educatrice. La storia è raccontata da Il ...

La fiction Il Capitano Maria a maggio su Rai1? Vanessa Incontrada protagonista in attesa di Non Dirlo al mio capo 2 : In attesa di vederla in Non Dirlo al Mio Capo 2, Vanessa Incontrada è la protagonista della nuova fiction Il Capitano Maria, che dovrebbe debuttare su Rai1 a maggio. La trama è incentrata su Maria Guerrera, Capitano dei Carabinieri che torna nella sua città natale (che dovrebbe essere Bari) dieci anni dopo la morte di suo marito, un magistrato del Tribunale dei minori, perse la vita in un apparente incidente automobilistico. Con il ...

Fabrizio Frizzi e la figlia Stella : "È il mio capolavoro" : Fabrizio Frizzi è morto nella notte tra il 25 e il 26 marzo all'età di 60 anni, a causa di un'emorragia cerebrale. In queste ore riaffiorano i ricordi dell'amato conduttore, tra cui quello relativo a una puntata di Porta a Porta: in occasione di un intervento nel programma Rai, Frizzi mostrò un video inedito e privato di sua figlia Stella, con grande commozione.Quella puntata è stata riproposta proprio nella serata di ieri, di nuovo a Porta a ...

Palermo - mamma uccisa da dose letale di chemio : indagata la caposala che nascose la verità : Valeria Lembo è morta a trentaquattro anni nel 2011, uccisa da una dose killer di chemioterapia somministrata nel reparto di Oncologia medica del Policlinico. Seconda inchiesta sui medici già condannati e una nuova indagata.Continua a leggere

Il pubblico è stanco : vuole certezze sul ritorno di Non Dirlo Al mio Capo : C'è grande attesa da parte del pubblico italiano per il ritorno di una serie televisiva di grande successo, come Non Dirlo Al Mio Capo, in cui sono protagonisti Lino Guanciale e Vanessa Incontrada. L'attore avezzanese veste il ruolo del severo ed affascinante avvocato Enrico Vinci, che decide di assumere la praticante Lisa Marcelli, in modo da offrirle una possibilità lavorativa. Da alcuni mesi si sta parlando del ritorno della serie, ma non ...

Non dirlo al mio capo 2 slitta in autunno? I fan temono una primavera senza Lino Guanciale : I primi listini Rai rischiano di confermare una primavera senza Lino Guanciale. I fan sono già sul piede di guerra ma sembra proprio che alla fine Non dirlo al mio capo 2 andrà in onda il prossimo autunno. Già nelle scorse settimane si era parlato di questa possibilità e alla fine sembra che a spuntarla sia stata un'altra serie. Il dubbio Rai non era su Lino Guanciale, personaggio della stagione 2017 in tv, ma su Vanessa Incontrada. La bella ...

Rai1 - nuovi programmi primavera 2018 : Ballando con le stelle - La Corrida e Non dirlo al mio Capo : Tre giorni dedicati alla fiction e un week end ricco di intrattenimento con La Corrida e Ballando con le stelle.

Il capo di Snapchat si regala 637 milioni - ma ai dipendenti niente premio di produzione : 'Io so' io, e voi non siete un...', disse Evan Spiegel. Cosa c'entra il Marchese del Grillo con Snapchat? Questo: il fondatore dell'app si è concesso un super-premio, ma non ha lasciato neppure ...

Non Dirlo Al mio capo 2 - la grande assente sarà l'attrice Gloria Radescu : Manca ormai poco alla messa in onda delle nuove puntate della fiction Rai "Non Dirlo Al Mio Capo". Dopo l'enorme successo della prima stagione, la sere televisiva firmata Lux Vide e Rai Fiction punta ad un numero di ascolti e di share ancora maggiore. Durante i prossimi episodi su Rai Uno, i fedeli telespettatori italiani assisteranno ad innumerevoli novità riguardanti non solo la trama, ma anche i personaggi. Difatti, tra gli interpreti ...

Gloria Radulescu lascia Non Dirlo al mio capo : Claudia non ci sarà nella seconda stagione : Ormai è notizia ufficiale: Gloria Radulescu lascia Non Dirlo Al Mio Capo. Il suo personaggio non sarà presente nella seconda stagione della serie tv di Rai1, che andrà in onda a breve, probabilmente in aprile come si vocifera da qualche settimana. L'attrice ha deciso di non tornare in Non Dirlo al Mio Capo 2 per motivazioni non precisate, ma sappiamo che la Radulescu è ormai lanciata nel piccolo schermo. Di recente l'abbiamo vista ne Le tre ...

Non dirlo al mio capo 2 - cast e trama : Vanessa Incontrada torna su Rai 1! : Non dirlo Al Mio capo 2 tornerà presto in tv. La fiction con Vanessa Incontrada campione d’ascolti nel 2016 avrà una seconda stagione. A confermarlo è la stessa protagonista! Impegnata anche sul set di Scomparsa, Vanessa Incontrada torna in tv anche con la fiction Non dirlo al mio capo 2 la cui trama è ancora top secret, ma di cui possiamo anticipare qualcosa. Innanzi tutto, il personaggio di Lisa subirà ...