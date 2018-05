laragnatelanews

: Oggi è la Giornata per le vittime dell' #amianto.Ogni anno si contano tra 3/6000 morti per malattie causate da espo… - ChangeItalia : Oggi è la Giornata per le vittime dell' #amianto.Ogni anno si contano tra 3/6000 morti per malattie causate da espo… - evyna : Il killer silenzioso: giornata contro il tumore all'ovaio 'Your voice has power' - - lospillo1 : FORMALDEIDE: TUTTO CIÒ CHE DEVI SAPERE SUL KILLER SILENZIOSO PRESENTE IN CASA -

(Di martedì 8 maggio 2018) Ci sono passata in prima persona, ilall’ovaio arrivae quando te ne accorgi nel 50% dei casi è troppo tardi: al mondo sono state colpite da questa patologia grave ben 230mila donne l’anno e di queste circa 150mila non ce l’hanno fatta. Unaggressivo e troppo spesso letale proprio perché nell’80% dei casi la diagnosi viene fatta quando ormai è troppo tardi. Non ci si salva con il Pep-Test. In questo caso non serve a nulla. Una neoplasia troppo sconosciuta e proprio per far conoscere meglio questa malattia, torna l’8 maggio laMondiale sulOvarico, promossa dalla World Ovarian Cancer Coalition che riunisce 130 associazioni pazienti di 50 Paesi differenti. I sintomi da non trascurare Solo in Italia ogni anno si scoprono 5200 nuove pazienti malate e circa 3100 sono decedute, mentre sono 50.000 le donne che convivono con ...