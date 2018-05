Il director di God of War parla dei giochi single player | sono davvero morti?

God of War : il game director Cory Barlog sui cambiamenti al senso di grandezza del gioco : Come riportato da Gamingbolt, Cory Barlog, il game director di God of War, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della sua decisione di imprimere una strada diversa rispetto al senso di spettacolarità e grandiosità che i giochi della serie avevano avuto in passato. Per proseguire le avventure di Kratos occorreva qualcosa di diverso, secondo Barlog. "God of War ha sempre avuto un senso d'apertura alla Indiana Jones o James ...

L'importanza del "perché" per il director di God of War : Il fatto che Cory Barlog ami profondamente i single-player e le produzioni story-driven è sotto gli occhi di tutti e God of War, pur non lasciando in secondo piano il combat system, rientra sicuramente in questa categoria di produzioni "lineari". Il director dell'esclusiva PS4 in uscita il 20 aprile ha spiegato un concetto molto importante che si è posizionato alla base dello sviluppo delle nuove avventure di Kratos: il "perché". Le sue ...

Il director di God of War ha un messaggio per tutti i giocatori : God of War è da poco entrato ufficialmente in fase Gold: ciò significa che lo sviluppo del gioco è terminato ed è pronto per essere distribuito a stampa e commercio per la messa in vendita, il prossimo 20 di aprile per PlayStation 4. Per l'occasione, nelle ultime ore, il team che ha lavorato sul nuovo capitolo della serie targato Santa Monica Studios ha lasciato un messaggio per i fan. Più precisamente è stato Cory Barlog, director di ...

Quattro chiacchiere con Cory Barlog - director di God of War - intervista : Nel corso della nostra prova del nuovo God of War, abbiamo avuto il piacere di scambiare Quattro chiacchiere con Cory Barlog, personalità famosa per la sua affezione alle esperienze narrative in singleplayer. Cory è una persona a cui non dispiace parlare, senza peli sulla lingua, spesso capace di sollevare polemiche nei confronti dell'industria videoludica. A noi si è però presentato nelle vesti di padre orgoglioso e ci ha raccontato come il suo ...

God of War pieno di segreti ed easter eggs - parla il director Cory Barlog : God of War uscirà in esclusiva su PS4 il prossimo 20 aprile, quindi manca davvero pochissimo al momento che tantissimi giocatori aspettavano da anni. Il marketing si sta muovendo e le interviste ormai fioccano. L'ultima in ordine di tempo l'ha rilasciata il director del gioco, Cory Barlog, direttamente a PlayStation Blog. Si è parlato innanzitutto di un nuovo Kratos, un personaggio meno bidimensionale rispetto ai passati capitoli del ...

director di God of War : "Kratos era un mostro - Atreus tirerà fuori la sua umanità" : Con il rapido avvicinarsi del lancio di God of War Cory Barlog, Director del gioco, ha l'occasione di parlarci maggiormente degli elementi distintivi che caratterizzano ogni elemento del titolo di Santa Monica, e in una recente intervista ha raccontato nel dettaglio del particolare rapporto che lega i due protagonisti, Kratos e suo figlio Atreus.Come ricorda Gaming Bolt, nei precedenti capitoli della serie Kratos era motivato solo dalla fame di ...

God of War come Dark Souls? Cosa ha detto il director sui combattimenti : Con God of War in uscita tra un mese, l'hype sta sicuramente crescendo sempre di più per il ritorno di Kratos. Per aiutare ad aumentare questo hype, Sony e il suo studio di Santa Monica hanno recentemente pubblicato un brutale filmato di 15 minuti di gameplay per il gioco. Inoltre, addirittura il director di God of War ha anche paragonato il combattimento del gioco alla famosa serie di Dark ...