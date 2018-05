vanityfair

: Il Dio dell’Ayurveda: viaggio in Kerala nel cuore della rinascita - TravellerItalia : Il Dio dell’Ayurveda: viaggio in Kerala nel cuore della rinascita -

(Di martedì 8 maggio 2018) La prima cosa da fare quando ti svegli, verso le cinque, è metterti a camminare. Passeggi per 40-45 minuti, poi torni e lavi i denti (con un dentifricio ayurvedico: il mio contiene corteccia di more, più un’altra decina di ingredienti dai nomi impossibili), poi fai un bagno nell’acqua di cocco. Dopo il bagno puoi meditare, se ci riesci, altrimenti stai lì senza pensare a niente per mezz’ora. Personalmente sto pensando che, al ritorno a casa, il problemaroutine che ti fa vivere benissimo sarà il latte di cocco: la confezione al negozio naturale è un bicchiere scarso, come trovarne in quantità per immergersi come l’imperatrice Poppea ogni mattina? Ma tornare a casa al momento è l’ultimo dei pensieri, con il fatidico cocco in mano – ne arriva uno prima di ogni trattamento – le cure benefiche durano tre ore al giorno. Si svolgono all’Ayurveda Centre, una casa di mattoni coperta di ...