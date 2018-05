Il curioso caso del giovane Sayman

NCIS New Orleans 4 su Rai2 - trame 31 marzo e 7 aprile : Pride tra terapie e un curioso caso : NCIS New Orleans 4 su Rai2 torna con il consueto appuntamento di un episodio settimanale. Stasera la squadra, e in particolare Pride, sarà impegnato in un curioso caso che riguarda il figlio di Wade. Inoltre, il direttore dell’NCIS ordina all’agente speciale di iniziare a frequentare sedute di terapia al fine di discutere sul suo processo nel risolvere i casi. Scopriamo le anticipazioni dell'episodio 4x08, intitolato "Le colpe dei padri", in ...