IL CONI A ROMA CELEBRA L' ATLETA DI TARANTO GIOVANNI MALAG' | EVVIVA IKKOS | L' ATLETA

MyCONIan Utopia Resort : il vostro hotel romantico a Mykonos : È a un passo da Elia Beach, tra le spiagge più modaiole di Mykonos, ma è contemporaneamente uno tra i posti più silenziosi e romantici della Ibiza della Grecia: un Resort di lusso dall’animo green, dove i giorni trascorrono lenti riempiendosi gli occhi di bellezza guardando il mare, facendosi coccolare, rilassandosi con chi si ama. Eccolo il Myconian Utopia Resort, quel posto perfetto che hai nella mente ma che esiste davvero (lo ...

Roma CONIgliando & Friends 2018 - 6 maggio : programma evento per amanti animali da compagnia : Roma Conigliando & Friends 2018 : il 6 maggio l'Associazione animali Esotici Onlus organizza, come ogni anno, organizza l'iniziativa di sensibilizzazione incentrata sul mondo dei conigli e inoltre aperta ai nuovi animali da compagnia come le cavie, criceti e piccoli roditori, maialini, papere, nutrie e non solo. Anche questa edizione si svolgerà alla Fattorietta, ...

Roma - nuova opera di Sirante : Renzi come Enea fugge con BerlusCONI sulle spalle. È “L’incendio del Nazareno” : Matteo Renzi al posto di Enea. sulle sue spalle il “padre” Silvio Berlusconi invece di Anchise. E ad accompagnarlo Matteo Orfini, calato nei panni del giovane figlio Ascanio. Lo street artist Sirante continua a incorniciare la politica italiana, dipingendone con tratti rinascimentali i protagonisti. Dopo “I Bari“, il quadro comparso in via dè Lucchesi a Roma a metà aprile e raffigurante Di Maio e Salvini mentre truffano ...

Pietro Grasso si pente del premio anti-mafia a BerlusCONI : una ridicola retromarcia : 'premio speciale per la lotta alla mafia a Silvio Berlusconi ?'. La risposta di Pietro Grasso fu: 'Sì'. Sia al Cav sia all'ex Guardasigilli A ngelino Alfano . L'allora procuratore nazionale antimafia ...

Roma - la baraccopoli tra Ostiense e MarCONI - tra hotel e il teatro India : La baracche sotto il Gazometro Il ponte pedonale della Scienza, dedicato a Levi Montalcini, porta sull'altra riva, quella Ostiense, dove c'è una piccola città fatta di lamiere e cartoni, proprio ...

Emilio Carelli - la retromarcia imbarazzante su Silvio BerlusCONI dopo la strigliata di Marco Travaglio : In meno di 24 ore e dopo una strigliata violentissima di Marco Travaglio sul Fatto quotidiano , il neodeputato grillino Emilio Carelli ha dovuto rimangiarsi buona parte della sua 'incauta intervista' ...

Roma - nuovo murales vicino il Quirinale : BerlusCONI - Salvini e Di Maio come i "Bari" di Caravaggio : I "Bari" di Caravaggio "trasfigurati" dalle consultazioni al Quirinale. Potere della street art. La famosa opera del pittore lombardo è stata riletta in chiave attuale, con...

Roma - nuova opera di street art : Di Maio e Salvini diventano i bari di Caravaggio e truffano BerlusCONI : I bari Di Maio e Salvini truffano un ‘ingenuo’ Berlusconi. È la nuova opera di street art apparsa giovedì mattina (e subito cancellata) su un muro di via dè Lucchesi a Roma, a due passi dal Quirinale. Un quadro con tanto di cornice, dal titolo ‘I bari‘, che ritrae i tre uomini politici in abiti d’epoca mentre giocano a carte. L’artista che ha firmato l’opera, Sirante, ha rappresentato il leader della Lega e il ...

Consultazioni - BerlusCONI porta al Colle la Champions : “ho tifato Roma e Juve” : Anche il calcio, con la ‘remuntada’ della Roma sui blaugrana, ha tenuto banco durante il secondo round di Consultazioni al Colle per la formazione del nuovo governo. Raccontano che sia stato Silvio Berlusconi, seduto a fianco del capo dello Stato Sergio Mattarella, a rompere il ghiaccio nello Studio alla Vetrata con una battuta sui big match di Roma e Juve ai quarti di Champions. Ho fatto il tifo per la Roma e la Juve, perchè volevo ...