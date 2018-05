Il Carroccio non cambia strada | Governo politico o elezioni

Il capo del Carroccio : 'evidentemente non voleva governare insieme' : 'Voglio dare un governo agli italiani, se i grillini preferiscono litigare lo faremo da soli' replica il leader leghista che poche ore prima, aveva detto che l'unico governo possibile restava quello ...

GOVERNO M5S LEGA? DI MAIO-SALVINI - NODO PREMIERSHIP/ Il leader del Carroccio : "Non siamo subalterni a nessuno" : GOVERNO M5S LEGA? NODO PREMIERSHIP Di MAIO-SALVINI. Il leader del Carroccio: "Non siamo subalterni a nessuno". Il grillino punzecchia il Pd: "Si sottrae al dialogo".

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 marzo : Il capo politico del Movimento non vuole rimanere incollato all’unica strada per ora percorribile (l’accordo con il Carroccio) e prova a tenere il punto in attesa di poter (forse) allargare l’orizzonte : Contromossa Di Maio dà lo stop a Salvini “Io premier, parlo con tutti” La linea – Il capo dei 5Stelle rivendica per sé Palazzo Chigi: “Conta la volontà popolare”. E annuncia nuovi incontri con gli altri partiti prima delle consultazioni al Quirinale di Luca De Carolis Le vergini violate di Marco Travaglio Siccome il Fatto, secondo alcuni buontemponi, sarebbe l’organo dei 5Stelle, è stato l’unico Quotidiano a infischiarsene del ...

Grillo sfida il Cavaliere. Ma non il Carroccio : Questo non è il momento di spararle ancora più grosse, bensì quello degli smussamenti che agevolino il compromesso, che resta l'essenza della politica di governo in una democrazia parlamentare. ...