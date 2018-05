IL CAPITANO MARIA | FICTION Anticipazioni seconda puntata 14 maggio 2018 | indagini su

Camilla Diana ne Il CAPITANO MARIA è Annagreca Zara - info sul personaggio : Camilla Diana è nel cast de Il Capitano Maria, nel ruolo di Annagreca Zara. Una ragazza ombrosa e schiva che nasconde un segreto e con una forte passione per le nuove tecnologie. Il suo personaggio è infatti alla guida di una comunità di hacker della Puglia e di tanti ragazzi perduti. Ne Il Capitano Maria, Camilla Diana e la sua Annagreca Zara rimarranno in qualche modo attratte dalla figlia della protagonista, che deciderà di accogliere nel suo ...

Martino Lauretta ne Il CAPITANO MARIA è Riccardo - info sul personaggio : Martino Lauretta è nel cast de Il Capitano Maria con un ruolo importante, quello di Riccardo Guerra. Si tratta infatti del figlio di 9 anni della protagonista e fratello di Luce. I due fratelli però sono del tutto diversi, dato che il bambino è sensibile e appassionato di calcio. Sarà questo a spingerlo ad avvicinarsi ad un compagno di scuola ribelle, mal visto dagli altri e collegato agli attentati in città. Ne Il Capitano Maria, Martino ...

Carmine Buschini ne Il CAPITANO MARIA è Filippo Gravina - info sul personaggio : Carmine Buschini è nel cast de Il Capitano Maria, il nuovo cavallo di battaglia di Rai 1 in fatto di fiction. Conosciuto per il suo ruolo in Braccialetti Rossi, il giovane attore interpreterà Filippo Gravina. Si tratta di un personaggio che entrerà in contatto con la figlia della protagonista, di cui si innamorerà perdutamente. I due del resto condividono quella forte tendenza ad essere ribelli, sicuri di essere dei “ragazzi ...

Beatrice Grannò ne Il CAPITANO MARIA è Luce Guerra - info sul personaggio : Beatrice Grannò è nel cast de Il Capitano Maria nelle vesti della giovane Luce Guerra. Si tratta della figlia della protagonista, dal carattere ribelle ed in apparenza difficile. In realtà nasconde una forte sofferenza da cui cerca a tutti i costi di fuggire. Beatrice Grannò avrà un ruolo centrale per la madre: Il Capitano Maria sceglierà infatti di lasciare Roma in seguito ad un incidente avuto dalla figlia, che avrebbe potuto metterla in ...

Giorgio Pasotti ne Il CAPITANO MARIA è Dario Ventura - info sul personaggio : Giorgio Pasotti sarà ne Il Capitano Maria, il nuovo show seriale di Rai 1 che metterà al centro della trama la protagonista interpretata da Vanessa Incontrada. L’attore italiano sarà collegato a doppio filo con la donna, sia perché rappresenta parte del suo passato sia perché entrerà in contatto con la figlia dell’ufficiale. Giorgio Pasotti sarà infatti Dario Ventura ne Il Capitano Maria, un docente dalle forti emozioni e ...

Il CAPITANO MARIA tra pubblico giovane ed adulto : un equilibrio difficile da trovare : Una miniserie in 4 puntate, che permette a Raiuno di riprendersi la prima serata del lunedì con una prima tv, dopo le repliche di successo de Il Commissario Montalbano: Il Capitano Maria, in onda da oggi, lunedì 07 maggio 2018, dalle 21:25, porta in tv un nuovo personaggio, un Capitano dei Carabinieri interpretato da Vanessa Incontrada.Il Capitano Maria, recensione

Il CAPITANO MARIA - diretta prima puntata : l'evacuazione : Una miniserie in 4 puntate, che permette a Raiuno di riprendersi la prima serata del lunedì con una prima tv, dopo le repliche di successo de Il Commissario Montalbano: Il Capitano Maria, in onda da oggi, lunedì 07 maggio 2018, dalle 21:25, porta in tv un nuovo personaggio, un Capitano dei Carabinieri interpretato da Vanessa Incontrada.

Il CAPITANO MARIA - diretta prima puntata : la bomba nella scuola : Una miniserie in 4 puntate, che permette a Raiuno di riprendersi la prima serata del lunedì con una prima tv, dopo le repliche di successo de Il Commissario Montalbano: Il Capitano Maria, in onda da oggi, lunedì 07 maggio 2018, dalle 21:25, porta in tv un nuovo personaggio, un Capitano dei Carabinieri interpretato da Vanessa Incontrada.

Beatrice Grannò - chi è la giovane attrice che interpreta la figlia del CAPITANO Maria : Il suo primo amore è il teatro, dove si è esibita in spettacoli come Juice Straws Are Bleak , per la regia di Lynne Jefferies, e Mexico: A Love Story , andato in scena al Wandsworth Arts Fringe 2018. ...

Il CAPITANO MARIA - diretta prima puntata : la cintura esplosiva : Una miniserie in 4 puntate, che permette a Raiuno di riprendersi la prima serata del lunedì con una prima tv, dopo le repliche di successo de Il Commissario Montalbano: Il Capitano Maria, in onda da oggi, lunedì 07 maggio 2018, dalle 21:25, porta in tv un nuovo personaggio, un Capitano dei Carabinieri interpretato da Vanessa Incontrada.

