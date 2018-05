ambienteenatura

: iDEAL : Il progetto Europeo per il futuro del clima! - DeboraMorano : iDEAL : Il progetto Europeo per il futuro del clima! -

(Di martedì 8 maggio 2018) Italia e Croazia sono colpite sempre più spesso da eventi meteorologici estremi, incendi, siccità, alluvioni, frane, causati dai cambiamenti climatici. Attraverso una migliore acquisizione di dati e informazioni e la loro elaborazione, il settore pubblico potrebbe prevenire o almeno ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici sui territori. Da questa idea è nato il– Decision support for Adaptation Plan”, finanziato dal primo bando – lanciato nel 2017 – del programmaInterreg Italia-Croazia 2014-2020. Ilaiuterà le Amministrazioni Pubbliche a prendere decisioni appropriate riguardo le misure di adattamento climatico e a sviluppare piani di adattamento climatico coerenti e adeguati nei territori coinvolti: per l’Italia, la zona costiera di Pesaro, Misano Adriatico e Ostuni, oltre all’area veneziana; per la Croazia, la zona costiera di Dubrovnik e ...