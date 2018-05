I venditori si accaniscono su Helmerich & Payne

I venditori si accaniscono su GAP : Si muove in profondo rosso GAP , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,76% sui valori precedenti. Il confronto del titolo con lo S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza ...

I venditori si accaniscono su United Rentals : Aggressivo ribasso per United Rentals , che passa di mano in perdita del 5,60%. L'andamento di United Rentals nella settimana, rispetto allo S&P-500 , rileva una minore forza relativa del titolo, che ...

I venditori si accaniscono su Mosaic : Si muove in profondo rosso Mosaic , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,68% sui valori precedenti. La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dello ...

I venditori si accaniscono su Next : Si muove in profondo rosso Next , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 2,14% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Next è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 ...