huffingtonpost

: I sondaggisti sul voto anticipato in piena estate: 'Nessuno pensi di trarre vantaggio dal voto a luglio: non esiste… - HuffPostItalia : I sondaggisti sul voto anticipato in piena estate: 'Nessuno pensi di trarre vantaggio dal voto a luglio: non esiste… - cavigliad : La bassezza della discussione sul #votoestivo mascherata da sondaggisti e politologi vi rappresenta come Domenicali… - ilNotiziario1 : 'Nel Movimento 5 stelle devono stare molto attenti'. Parlano i sondaggisti: l'effetto Fedriga, Di Maio 'ammazzato'… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Il 22 luglio di un anno fa Caronte sferzava l'Italia con le sue temperature roventi facendo sfiorare i 40 gradi mentre milioni di cittadini - circa 9 in tutto il mese - si godevano la loro vacanza al mare o in montagna. Lo stesso giorno del 2018 i cittadini potrebbero essere chiamati a votare per la seconda volta in un anno. Urne aperte in, sarebbe la prima volta nella storia italiana. Un tuffo nell'ignoto, secondo alcuni dei principali: il rischio di un calo dell'affluenza c'è, soprattutto nella fascia giovanile, quella che gode di un periodo di vacanza più lungo, ma non è affatto scontato che influenzi l'esito elettorale. E al tempo stesso nessun leader politico può pensare divantaggio da unsotto l'ombrellone: non esiste un "partito dei vacanzieri", al mare ci vanno sia gli elettori della Lega, sia quelli ...