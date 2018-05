I Samsung Galaxy J4 e Galaxy J6 svelati da alcune immagini

Samsung presenta Galaxy A6 e A6+ - tecnologia sempre più avanzata : ROMA – Novità sempre più tech in casa Samsung. L’azienda ha annunciato i nuovi Galaxy A6 e A6+: smartphone che uniscono praticità ed eleganza. “In Samsung ci impegniamo per offrire ai clienti le migliori esperienze, rispondendo al tempo stesso alle loro esigenze in quanto a praticità”, ha dichiarato Junho Park, Vice President della divisione Global Product Planning, Mobile […]

Anticipazioni ufficiali per Samsung Galaxy S9 - S8 - S7 sull’aggiornamento di maggio : Giornata importante quella che stiamo vivendo coi vari Samsung Galaxy S9, S8, S7 e gli altri device del produttore coreano destinati a ricevere l'aggiornamento di maggio nel corso delle prossime settimane. In leggero ritardo sulla tabella di marcia alla quale ci ha abituati l'azienda negli ultimi mesi, infatti, in questi minuti sono trapelati i dettagli ufficiali sulla patch che entro la fine del mese vedrà avviata la sua distribuzione su buona ...

Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si tingono di rosso in Cina con la nuova colorazione : Samsung Galaxy S9 e S9 Plus compaiono in Cina in una nuova colorazione rossa sul sito del produttore e potrebbero essere commercializzati ufficialmente a breve. Vi piacerebbe una simile variante anche da noi in Italia? L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9 Plus si tingono di rosso in Cina con la nuova colorazione proviene da TuttoAndroid.

Samsung annuncia Galaxy A6 e Galaxy A6+ in Italia : disponibili da subito a 309 e 359 euro : È stato comunicato il prezzo ufficiale per l'Italia dei Samsung Galaxy A6 e Galaxy A6+: sono disponibili da subito, rispettivamente, per 309,90 e 369,90 euro L'articolo Samsung annuncia Galaxy A6 e Galaxy A6+ in Italia: disponibili da subito a 309 e 359 euro proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A6 e A6+ - due nuovi smartphone nella fascia 300 euro : Si arricchisce ulteriormente l’offerta Samsung relativa agli smartphone di fascia media. Il gruppo coreano ha annunciato in queste ore l’arrivo in Italia degli ultimi due modelli della gamma già in commercio in altri paesi dall’inizio del mese, ovvero Galaxy A6 e A6 Plus. Il design ricorda quello della più evoluta serie Galaxy S, con un display dalla sagoma simile ma dalle cornici più generose. Il lettore di impronte digitali ...

Freschissime date di uscita per i Samsung Galaxy sull’aggiornamento Oreo al 7 maggio : Ci sono diversi Samsung Galaxy destinati a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo Android Oreo nel corso delle prossime settimane. Chiaramente la maggior parte degli utenti interessati da questo filone guarda con interesse soprattutto al Samsung Galaxy S7 ed al Galaxy S7 Edge, indubbiamente i device più popolari tra quelli prossimi a questo step. Dopo aver esaminato addirittura il video anteprima con cui abbiamo potuto percepire ...

Samsung Galaxy Note9 - Galaxy S10 e Galaxy X : uscita e specifiche (rumor) : L’azienda sudcoreana si prepara ad un fine 2018 e un inizio 2019 che probabilmente non dimenticheremo facilmente grazie all’introduzione di tre modelli che dovrebbero portare diverse novità tecnologiche a partire dal Samsung Galaxy Note9 che dovrebbe essere il primo device ad essere dotato di sensore di impronte digitali sotto il display. A seguire il lancio del Note sarà il modello del decennale, il Galaxy S10 che dovrebbe essere ...

In direzione di Android 8.1 il Samsung Galaxy S9 : appena avvistato su Geekbench : avvistato su Geekbench con a bordo Android 8.1 Oreo il nuovissimo Samsung Galaxy S9, nella sua versione internazionale contraddistinta dal product-code 'SM-G960F', quella che monta il processore proprietario Exynos 9810, venduta anche nel nostro mercato. Buoni anche i risultati presumibilmente fatti registrare: 3.378 punti in single core, contro i 10.185 punti in multi core. Un discorso che rincuora di molto gli utenti che hanno deciso di ...

Samsung Galaxy S10 : uno smartphone che va 'oltre' - ecco le anticipazioni Video : Samsung S10 è ancora lontano? Non esattamente. Nel mondo della tecnologia il tempo corre veloce ed il momento esatto in cui viene svelato S9 coincide con quello in cui inizia l'attesa per il modello successivo. Funziona così. Soprattutto se si considera che il modello presentato dal colosso coreano nel 2018 non rappresenta certo una grande evoluzione rispetto ad S8. Si è scelto di intraprendere la strada della continuita', provando a bissare il ...

Addio Bixby con Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ma forse è meglio così : Alzino la mano tutti coloro che con Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge in prima distribuzione in Europa si aspettavano subito l'assistente vocale Bixby sul loro telefono. Le attese sono state nuovamente "disattese" e l'utile servizio è il grande assente del corposo aggiornamento software che pure introduce la nuovissima Samsung Experience 9.0. Bisogna forse mettersi l'anima in pace? A questo punto pensiamo davvero di si. Come raccontato in ...

Passato da TENAA il Samsung Galaxy S8 Lite : ecco di che device si tratta : Potrebbe presto esserci spazio per il Samsung Galaxy S8 Lite, variante depotenziata dell'ex top di gamma sudcoreano, che non è escluso si presenti sotto tutt'altro nome, ribattezzandosi come 'Samsung Galaxy Dream-Lite'. Finché la cosa non sarà confermata, continueremo a chiamarlo Samsung Galaxy S8 Lite, anche per una questione di immediatezza e comodità. Il prossimo device, fresco di certificazione TENAA, viene identificato col product-code ...

