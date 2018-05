I professionisti che trovano lavoro prima E quelli che impiegano più tempo

Mafia - Roma terra d’incontro di professionisti e boss : il contagio criminale della Capitale che sfrutta anche i social : Una Mafia dei colletti bianchi, in cui “broker”, “facilitatori” e professionisti della finanza e del diritto si mettono al servizio del tessuto delinquenziale a Roma. O addirittura scendono in campo in prima persona. È uno dei “salti di qualità” che la criminalità sta compiendo in questi ultimi anni nella Capitale d’Italia. Un percorso che sta seguendo il modello mai abbandonato dalla Banda della Magliana. Un “sistema multilivello”, che continua ...

Horror - i professionisti della paura al TransWorld di St. Louis. Tra zombie col prezzo e IT che stacca il braccio al bimbo : Il Convention Center di St. Louis, nello stato americano del Missouri si è trasformato per il “TransWorld Halloween & Attraction Show” nella più ricca fiera degli orrori. L’evento raduna ogni anno gli operatori dell’industria Horror tra cui gli esercenti delle classiche case degli orrori e delle più recenti escape room. Solo alcuni padiglioni sono aperti al pubblico che affluisce numeroso in cerca di emozioni forti. Non manca veramente ...

Speakeraggio : perché è importante rivolgersi a professionisti : Evitate le soluzioni fai da te, per lo Speakeraggio di documentari, spot pubblicitari o servizi televisivo occorre affidarsi ad imprese

Pensioni - perché il cumulo gratuito per i professionisti non è ancora attivo : ancora uno stallo per lo sblocco delle Pensioni: il cumulo gratuito dei contributi, che dovrebbe essere operativo dal 2017, tarda ad arrivare. L'Inps e le casse di previdenza degli ordini professionali si rimpallano la responsabilità per il pagamento di 65 euro, soldi necessari per i costi di gestione della pratica.Continua a leggere

“Fermi tutti”. Mitra e pistole - panico all’Ikea (in Italia). Succede tutto nel giro di qualche minuto : “un blitz rapidissimo e preparato da veri professionisti” : Sono stati minuti di vero panico all’Ikea: Succede tutto in un negozio in Italia. Il colpo era stato studiato nei minimi dettagli, come riporta il quotidiano Il Mattino. Intanto il mega store era strapieno in quel momento. Era l’ora di massima punta, poco dopo mezzogiorno, quando un commando di almeno sei malviventi, armati con pistole e un kalashnikov, hanno fatto irruzione domenica mattina nel complesso di Afragola, Napoli. ...

Chirurgia plastica : anche i cinesi a lezione di bellezza dai migliori professionisti italiani : I migliori chirurghi estetici italiani e stranieri, ma anche una delegazione di cinesi. Si preannuncia ricco di novità il 6° congresso dell’Associazione Italiana di Chirurgia plastica Estetica (Aicpe) che si svolgerà a Firenze dal 23 al 25 marzo. Nella tre giorni dedicata alla Chirurgia estetica si affronteranno alcuni dei trend del momento, in particolare: medicina rigenerativa; addominoplastica, dalle problematiche del post parto al ...