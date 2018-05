I primi smart display con Google Assistant saranno lanciati a luglio

I primi smartphone ripiegabili sono quasi pronti : (Foto: Lenovo) Buone notizie per chi ha apprezzato lo smatpthone con doppio schermo Zte Axon M (o ne è rimasto per lo meno incuriosito): gli smartphone pieghevoli stanno finalmente per prendere d’assalto il mercato, ed entro la fine del 2018 potremmo già vedere i primi sugli scaffali. La voce in realtà si rincorre da tempo e non senza scetticismi, come quelli di Qualcomm secondo cui occorreranno ancora anni prima che i produttori riescano ...